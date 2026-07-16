Un detenido por el incendio forestal de Lozoyuela (Madrid) en el que ha intervenido la UME

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha informado la tarde de este jueves de que una persona ha sido detenida como presunta responsable de haber iniciado el incendio forestal que se ha declarado en Lozoyuela y que ha obligado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a intervenir en las tareas de extinción. El incendio se encuentra actualmente en situación operativa 2 y las localidades de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas han sido confinadas. Además, unas 100 personas han sido evacuadas.

Martín ha indicado también que la persona detenida tiene antecedentes por hechos similares y que fue encontrada en las inmediaciones del incendio. «Una persona que estaba huyendo y, tras un aviso por parte de los vecinos, la Guardia Civil ha dado con él. Estaba por las inmediaciones, ha huido y se le ha capturado», según ha dicho el delegado del Gobierno desde el Puesto de Mando Avanzado, en el Parque de Bomberos de Lozoyuela.

También se ha informado de que la persona detenida portaba «material» sospechoso entre sus pertenencias. No ha dado más información sobre la identidad esta persona.

Martín ha reconocido que el incendio todavía no está cerca de ser estabilizado y ha apuntado a las condiciones meteorológicas como clave para poder avanzar en las labores de control y extinción de unas llamas que han obligado a confinar a unas 2.000 personas y evacuar a más de un centenar de vecinos, así como un campamento de verano con unos 80 menores.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado al operativo desplegado para hacer frente al incendio forestal de Lozoyuela, en el norte de la Comunidad de Madrid. El fuego ha obligado a confinar los municipios de Buitrago de Lozoya, con más de 2.000 habitantes, y Puentes Viejas, de 760, además de desalojar viviendas cercanas a las llamas.

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de emergencias del Plan Infoma por un incendio forestal en Lozoyuela declarado la tarde de este jueves al norte de la región. Las autoridades madrileñas han mandado también un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de la población del municipio de Buitrago de Lozoya y las pedanías de Cinco Villas y Majirón, en el municipio de Puentes Viejas.