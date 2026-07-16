Los expertos en plantas avisan: si te vas de vacaciones, el mayor error es dejar las plantas dentro de casa y las persianas bajadas

Llega el verano y con él, muchas casas se quedan vacías y una de las preocupaciones son las plantas del interior. Buscar y encontrar a alguien que las pueda regar no siempre es fácil, por lo que muchas personas recurren a soluciones improvisadas, que en algunos casos acaban perjudicándolas.

Es por ello que el jardinero Ángel Aguado Medina dio a conocer algunos de los errores más comunes que solemos cometer al irnos de vacaciones y, al mismo tiempo, algunas recomendaciones a tener en cuenta para lograr que las flores sobrevivan incluso cuando no estamos con ellas. Uno de los errores es cerrar las persianas. Esto puede repercutir, como asegura Ángel, en las plantas: «Bajamos las persianas y no dejamos luz, con lo cual error número uno. Hay que dejar algo de luz, aunque sea más tenue».

La recomendación es permitir que entre iluminación natural suficiente para que las plantas puedan seguir realizando sus funciones vitales. En cuanto al riego, el miedo a que las plantas pasen sed suele llevarnos al extremo contrario. Es habitual encontrarse macetas en recipientes de agua para que no les falte humedad.

Eso puede suponer un error, ya que el hecho de mantener las raíces permanentemente encharcadas favorece la aparición de hongos y pudriciones que pueden acabar con la planta. El jardinero insiste en que cada especie necesita un sistema de riego adaptado a sus necesidades.

Sistemas de riego

Algunos métodos antes de emprender un viaje, como las botellas invertidas, los cordones de algodón o los dispositivos de autorriego, se han convertido en recursos habituales de las personas. Aguado, en cambio, no es partidario de usarlos sin antes comprobar cómo funcionan: «Otro error es no probar esos sistemas de riego que vamos a utilizar posteriormente. Siempre es importante probarlos y ver cómo funcionan».

Hacer una prueba antes de marcharse de vacaciones podrá comprobar si el caudal de agua es el adecuado y realizar los ajustes necesarios. Eso es necesario, ya que no todas las plantas consumen la misma cantidad de agua ni reaccionan igual ante el sistema de riego.