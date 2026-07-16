Mac Allister le lanza un guiño a España antes de la final: «El fútbol se está volviendo cada vez más físico»

España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Alexis Mac Allister ha sido una de las figuras clave para La Albiceleste. Después de imponerse 2-1 frente a Inglaterra, el centrocampista resalta lo que supone el duelo frente a La Roja: «El fútbol se está volviendo cada vez más físico…y por eso es importante que dos equipos que practican buen fútbol hayan llegado a la final».

El jugador del Liverpool considera que la forma de jugar de ambas selecciones es muy similar, pero señala que es un estilo que se esta perdiendo en la actualidad. España puso de moda el famoso Tiki Taka durante su gloriosa etapa entre el 2008 y el 2012, algo que ha mantenido Luis de la Fuente con ligeras adaptaciones. Por su parte, Argentina destaca históricamente por el gran talento individual de algunos jugadores, además de la mentalidad del equipo.

El comentario de Mac Allister llega en un momento de polémica para la Albiceleste. Algunas decisiones arbitrales han sido muy discutidas, como el gol anulado a Egipto o la expulsión de Embolo. Sin embargo, el centrocampista destaca que han llegado a la final gracias a su estilo de juego.

Los caminos de España y Argentina tienen algunas similitudes y diferencias. Ambos equipos han sabido sacar su mejor versión en los momentos de tensión. No obstante, los de Scaloni han sufrido más en defensa y tienen más minutos acumulados después de dos prórrogas.

Dos selecciones en plena forma

La Albiceleste viene de ganar la Copa América de 2021 y 2024 y el Mundial de 2022. Por su parte, La Roja consiguió volver a levantar la Eurocopa en el 2024. La dinámica de ambos conjuntos no podría ser más favorable, por lo que cualquier pequeño detalle podría marcar la diferencia.