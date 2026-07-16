Otro empujón de la FIFA: Messi dejó cojeando a Spence justo antes del segundo gol de Argentina

El desenlace del Inglaterra-Argentina costará olvidarlo, sobre todo para los ingleses. Aunque la realización del partido de semifinales del Mundial 2026 no lo enseñase, la FIFA permitió otro empujón a favor de la albiceleste, en sintonía con lo visto a lo largo de todo el torneo. Ocurrió justo antes del segundo gol de los argentinos, cuando Leo Messi, en el robo de balón, pisó a Djed Spence.

Messi dejó cojeando al defensa inglés y se escoró hacia la derecha para servir el centro que remató Lautaro Martínez de cabeza para remontar y darle la victoria a Argentina y el pase a la final del Mundial. El árbitro Ismail Elfath ni se inmutó de lo ocurrido y el VAR, por supuesto, no se detuvo a revisar la jugada.

El revuelo por esta acción ha tenido más cabida en redes sociales dada la influencia en el gol y que no se enseñó en ningún momento por televisión, excepto en ese preciso momento en que Messi pisó a Spence. Las cámaras, en mitad de la jugada, enfocaron a un Alexis Mac Allister que acababa de disparar al palo antes de que el ’10’ argentino sirviese esa gran asistencia a Lautaro que supuso el triunfo de los de Scaloni.

El pisotón de Messi a Spence en el gol de Lautaro Martínez fue literalmente antes de la asistencia y el VAR le dio igual… No fuera Egipto, el balón totalmente al otro lado del campo, un toque y buscan todo por anularles el gol y robarles. RATAS. pic.twitter.com/It7hHCUrjD — MT2 (@madrid_total2) July 16, 2026

Después de lo ocurrido ante Egipto en octavos, con ese gol anulado por una falta inexistente, y con Suiza y la surrealista expulsión a Embolo, Argentina volvió a contar con ese empujoncito de la FIFA. Uno que le coloca a las puertas de su segundo Mundial consecutivo. España será la encargada de tratar de evitarlo e imprimir en su pecho la segunda estrella.

Llueve sobre mojado

Cabe recordar que los árbitros ya perdonaron la expulsión a Messi en el primer partido de la fase de grupos contra Argentina por una patada con los tacos por delante al gemelo a un jugador de Argelia antes de su hat trick. Esta vez, dicho pisotón no era merecedor de tarjeta roja, pero sí, al menos, de ser revisado en el VAR por la importancia y el momento del gol.