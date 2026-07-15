Pedri acierta su predicción de que España jugaría la final del Mundial…¡hace un año!

La fe y la confianza son unos valores imprescindibles en el deporte. Pedri quiso ir un paso más allá tras perder la Nations League frente a Portugal. Tras caer en aquel encuentro del 2025, el jugador del FC Barcelona publicó un pie de foto con la siguiente numeración en su cuenta de Instagram: 1 9 0 7 2 6. Este mensaje tenía un significado claro, ya que se trata de la fecha de la final del Mundial de 2026.

España certificó su pase al último asalto tras imponerse a Francia 2-0. Los de Luis de la Fuente mostraron un rendimiento extraordinario, con un control defensivo que anuló por completo al trío formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

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Pedri tenía muy claro que el verdadero objetivo de La Roja era la final del Mundial. Además, esta sensación no la compartía solo el canario, era más un sentimiento de equipo. Lamine Yamal respondió a la publicación de su compañero con tres emoticonos del dedo índice señalando hacia arriba, gesto muy utilizado a la hora de rezar.

El centrocampista se acordaba perfectamente de lo que había publicado. Después de imponerse a Francia, volvió a subir otra publicación a su cuenta de Instagram con el mismo pie de foto. Sin embargo, en esta ocasión añadió un emoticono de un candado desbloqueado.

Pedri podría ser suplente en la final

El centrocampista comenzó el Mundial como titular indiscutible. Sin embargo, Luis de la Fuente optó por poner a Fabián Ruiz en los cuartos contra Bélgica, algo que repitió en el duelo frente al equipo de Didier Deschamps. El partido frente al ganador del Argentina – Inglaterra será este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias).