Roberto Martínez se despide tras perder contra España: «Es mi último partido con Portugal»

Roberto Martínez compareció ante los medios de comunicación tras caer en el tiempo de descuento contra España en los octavos de final del Mundial. Un gol de Mikel Merino desequilibró la balanza tras un partido de poder a poder donde los hombres de Luis de la Fuente fueron ligeramente superiores.

«Fue un partido que terminamos tristes ante el favorito del Mundial. No nos dejaron hacer lo que queríamos, pero tuvimos valentía y agresividad. En unos octavos de final pueden pasar muchas cosas. Estoy muy orgulloso de los muchachos. Estuvieron muy sincronizados durante todo el encuentro», comenzó explicando.

Martínez quiso agradecer públicamente el trato recibido durante su etapa en Portugal y puso en valor el crecimiento del equipo. «Quiero darle las gracias a Portugal por cómo me han tratado. Lo llevaré siempre en el corazón. Ha sido un trabajo muy comprometido. Tenemos muy buenos futbolistas y lo más importante ha sido la actitud. Hemos conseguido muy buenos números. Muchas gracias», señaló.

El seleccionador insistió en que la derrota no empaña el trabajo realizado durante su mandato. «No hemos fallado, hemos perdido contra el favorito. Ganamos la Liga de Naciones y siempre hemos dado un nivel de constancia muy alto. Hicimos todo lo que podíamos para ganar. Ha sido increíble y para mí ellos son los verdaderos ganadores. Quiero recordar todo lo que ha hecho el cuerpo técnico. Le dimos alma, vida y corazón a este proyecto», afirmó.

Roberto Martínez también confirmó que su ciclo al frente de Portugal ha terminado. «Hemos terminado el ciclo y es importante que ahora cuenten con otro entrenador. Es legítimo que el presidente pueda elegir otro seleccionador. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido durante estos tres años y medio. Me llevo recuerdos inolvidables y espero que la gente también recuerde con cariño esta etapa», explicó.

El técnico dejó claro que su decisión estaba tomada desde antes del Mundial. «Cuando fui a Portugal fui para ganar un Mundial. Si no lo conseguía, no tenía sentido seguir adelante. Mi contrato termina hoy y no hay mucho más que decir», aseguró.

Por último, tuvo unas palabras de enorme reconocimiento hacia Cristiano Ronaldo, al que definió como un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. «Quiero tener palabras de agradecimiento para Cristiano. Cuando llegué había muchas dudas sobre su papel y para mí ha sido ejemplar. Su compromiso en el día a día es un modelo para todos. No hay muchos Cristiano Ronaldo y solo puedo darle las gracias por todo lo que ha intentado hacer por Portugal en este Mundial.»