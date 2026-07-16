La AEMET y los expertos coinciden: se insta a cerrar ventanas y persianas por un fenómeno que va a durar toda la semana

Se insta a cerrar ventanas y persianas por un fenómeno que va a durar toda la semana, los expertos coinciden con la AEMET. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que la única solución es refugiarnos en nuestra casa. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que los expertos no dudarán en lanzar una importante alerta.

Este fenómeno va a durar toda la semana y lo hará de tal forma que tocará estar pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Cerrar las ventanas puede ser la única solución posible para sobrevivir a unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. La realidad es que esta previsión del tiempo pone los pelos de punta a más de uno.

Los expertos coinciden con la AEMET

La AEMET no duda en lanzar una importante alerta en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estamos viviendo un verano que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente vivimos un verano excepcional.

Nos hemos acostumbrado a vivir unos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Sobre todo, si tenemos en cuenta las temperaturas que se han registrado a lo largo del territorio, el calor se convierte en un protagonista ante un verano que puede dejarnos indicios de cambios.

Lo que puede pasar es un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. No sólo deberemos sufrir ese calor extremo que hay, sino que también tocará estar pendientes de un gesto que los expertos nos instan a realizar de la mejor manera posible, los expertos no dudan en darnos algunos detalles que hasta el momento no sabíamos.

Más allá del ascenso de las temperaturas, hay otro elemento que tocará tener en cuenta en estos días en los que el verano parece que llegará con mucha fuerza. No podremos estar pendientes de un elemento que va y viene.

Se insta a cerrar ventanas y persianas por un fenómeno que va a durar toda la semana

Un fenómeno que va a durar toda la semana, los expertos no dudan en lanzar esta alerta que nos hará cerrar ventanas y persianas de forma regular. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio que nos traerá lo peor del verano de una forma que puede sorprendernos.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La calima ha ido avanzando desde el Sáhara en los últimos días. Este jueves seguirá afectando a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía y de Castilla-La Mancha y también a Baleares, Ceuta y Melilla. No se descarta que llegue en menor medida a puntos de Aragón, Navarra o incluso Madrid o las islas orientales de Canarias. A últimas horas del día se espera que comience a retirarse por el noreste. La DANA irá desplazándose hacia el noreste «empujando» la masa de aire cálida que tenemos sobre la zona y que ha traído la calima. Así, el viernes aún podría quedar algo de polvo en suspensión en las regiones del mediterráneo peninsular y Baleares. Adicionalmente, a partir del sábado el reforzamiento de la dorsal sobre la península y la entrada de una masa de aire cálida y seca gracias a otra DANA, favorecerían que la calima fuese extendiéndose a gran parte del territorio».

Tocará cerrar las ventanas, ante lo que está por llegar: «Esta DANA también está provocando que la inestabilidad aumente ligeramente en algunas regiones, en forma de lluvias y también tormentas. Estas, unidas a la calima, pueden provocar lluvias de barro. Este jueves la inestabilidad se extenderá a zonas del nordeste y del interior oriental. Se formarán chubascos y tormentas en Aragón, Cataluña y, como en días anteriores, en el interior de la Comunidad Valenciana, sin descartar otros puntos del interior de Murcia, este de Andalucía y de Castilla-La Mancha, donde llevarán barro. También lloverá este jueves en Galicia y el Cantábrico, sin descartar tormentas que pueden ser fuertes y con granizo. Está activo el aviso naranja en Lugo y Asturias. De cara al fin de semana, la situación será similar. Lloverá débilmente en el Cantábrico y por las tardes se formarán chubascos, que aún pueden dejar barro en Pirineos, sur de Aragón, interior de la C. Valenciana, de Murcia y del este de Andalucía».