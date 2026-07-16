Jorge Rey lanza la peor previsión para España y pide que nos preparemos: «Según las cabañuelas, lo peor del calor llegará en los próximos días

Según las cabañuelas lo peor del calor llegará en los próximos días de tal forma que tocará estar preparados para una previsión de Jorge Rey que pone los pelos de punta. Cuando pensábamos que teníamos que afrontar un nuevo cambio de tendencia en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En unas jornadas en las que las altas temperaturas pueden acabar siendo las protagonistas de estos días en los que todo es posible.

Es momento de apostar con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Será el momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en esta recta final de un mes de julio que apunta maneras, con varias olas de calor y otra en proceso. Jorge Rey nos advierte de que no debemos bajar la guardia ante lo que está por llegar.

Lo peor del calor llegará en los próximos días

Estamos dejando atrás una nueva ola de calor en la que quizás tocará empezar a pensar en determinados cambios que, sin duda alguna, nos afectarán de lleno. Es momento de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Los próximos días podremos enfrentarnos a lo peor de una temporada que hasta el momento nadie hubiera visto llegar. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que tendremos que ver llegar esta situación que puede activar gran parte de las alertas.

Es momento de saber qué puede pasar en unos días en los que las temperaturas pueden acabar siendo protagonistas. Sin duda alguna, deberemos tener en mente una situación que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Con la mirada puesta a este giro radical que hasta la fecha no sabíamos.

Esta ola de calor puede convertirse en un problema en estos días en los que realmente tocará empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista. De una forma que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Jorge Rey se adelanta a todos ante esta ola de calor que puede cambiarlo todo.

Lanza la peor previsión para España y pide que nos preparemos Jorge Rey

Jorge Rey pide que nos preparemos ante una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que pueden ser esencial en estos días que tenemos por delante y puede ser esencial que tengamos en consideración.

Este vídeo viral nos sitúa en un tiempo que deberemos empezar a ver llegar en estos días en los que cada pequeño gesto puede contar de una manera diferente de empezar a tener en consideración en unos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explica, la AEMET coincide con este experto: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico y en Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos. Por la tarde, con el desarrollo de nubosidad de evolución en el noroeste, se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, con tormentas y ocasionalmente granizo, en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León; también se esperan tormentas en los Pirineos y en el interior de Valencia.

Son probables las brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península, Baleares y las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular, Galicia y, de forma notable (más de 6 grados), el alto Ebro y Valencia; no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y los 38-40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur peninsular y descenderán en el Cantábrico, el alto-medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos fuertes o muy fuertes, con tormenta y ocasionalmente granizo, en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León. Probables tormentas en los Pirineos y en el interior de Valencia. Temperaturas significativamente altas en Baleares, el tercio este y Andalucía. Soplará el alisio en Canarias, con intervalos fuertes en zonas expuestas, y poniente moderado en el Estrecho y Andalucía oriental. Se espera viento flojo en general en el resto, con un predominio de la componente norte en el Cantábrico y de la oeste en el resto; por la tarde, tenderá a arreciar en zonas del centro-este, y no se descartan rachas muy fuertes en los Pirineos».