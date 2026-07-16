Fracaso de la imposición del catalán a los alumnos de Menorca: hablan en español a las primeras de cambio.

Según un estudio basado en una encuesta a 393 alumnos del IES Maria Àngels Cardona de Menorca, sobre la influencia determinante de la lengua familiar en los usos lingüísticos de los jóvenes, dos de cada tres estudiantes catalanoparlantes cambian al español cuando su interlocutor no lo habla, y aunque entienda el catalán.

Un comportamiento que pone en evidencia el nulo efecto que tienen las reiteradas campañas a favor de la imposición del catalán que impulsan entidades separatistas como los llamados espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua o la Obra Cultural Balear (OCB) instando a los catalanoparlantes a hablar siempre en esta lengua y no usar nunca el español.

Este trabajo de investigación de Bachillerato de David Marquès sobre los usos lingüísticos actuales de los alumnos de Secundaria del instituto constata además una disminución del uso social del catalán en el centro en comparación con los datos de 2005.

El español ha pasado de ser la lengua utilizada por un 18,5% de los alumnos en la relación con amigos y compañeros a situarse actualmente en torno al 30%.

El autor relaciona esta evolución con los cambios demográficos de Ciutadella y, sobre todo, con la tendencia de los catalanohablantes a cambiar de lengua frente a los castellanohablantes.

Los datos también evidencian una presencia muy reducida del catalán en el consumo cultural y digital de los jóvenes. Incluso entre el alumnado de familias catalanohablantes, sólo el 5,1% consume contenidos de plataformas de entretenimiento en catalán, apenas el 10,6% escucha música en esta lengua y un muy discreto 7,2% consume contenido en catalán en las redes sociales.

El trabajo de Marquès consiste en un estudio sociolingüístico centrado en los alumnos de este instituto con el objetivo de identificar y analizar las tendencias lingüísticas de los jóvenes en los ámbitos de la vida cotidiana: durante el tiempo libre, en casa y en el instituto.

El objetivo de este trabajo es obtener datos representativos para entender mejor los hábitos lingüísticos de los jóvenes de Menorca en el contexto de los territorios de habla catalana.

Por otra parte, el autor se centra en los factores que condicionan el uso lingüístico, como es la familia y la lengua en la que se habla en casa.

Una de las principales conclusiones de este trabajo es el peso determinante de la familia en los hábitos lingüísticos.

El 60,1% de los encuestados convive con dos progenitores catalanohablantes, el 18,1% con uno y el 21,9% no tiene ninguno.

Entre los alumnos con dos progenitores catalanohablantes, el 94,1% habla en catalán con los compañeros de clase y el 89% con los amigos.

En cambio, entre los jóvenes sin ningún progenitor catalanohablante, el uso del catalán baja hasta el 31,4% con sus compañeros y al 17,4% con sus amigos.