La intrahistoria de las fotos de Leo Messi junto a un Lamine Yamal de seis meses

España y Argentina se verán las caras en el final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, a las 21:00 horas de la España peninsular. Un partido que, además de decidir el título más prestigioso del fútbol, será especial por muchos motivos. Uno de ellos es el duelo generacional entre dos estrellas del FC Barcelona como Leo Messi y Lamine Yamal. No sólo destaca este cara a cara por que ambos surgieran de la cantera culé o que el argentino sea el ídolo del futbolista de la Selección, si no que los lazos entre ambos se remontan a muchos años atrás.

En las horas posteriores a la remontada de Argentina frente a Inglaterra en semifinales y que, con ella, se conociera qué dos equipos pelearán por la Copa del Mundo este domingo; las redes sociales se han inundado de una imagen muy llamativa de ambos futbolistas. Se trata de la ya conocida fotografía de un joven Leo Messi bañando a Lamine Yamal, cuando el extremo culé tenía seis meses de edad. Pese a que esta instantánea, casi premonitoria del futuro del actual referente ofensivo del Barça y la selección española, se ha viralizado en muchas ocasiones, pocos conocen el contexto en el que se produjo.

Para contarlo, hay que remontarse al año 2007. Leo Messi no había roto aún en la gran estrella e icono que lideraría al FC Barcelona en la era de mayores éxitos de su historia. Sin embargo, el de Rosario ya era uno de los jugadores más destacados del equipo y, pese a no contar con un papel tan protagonista, había conquistado la Champions del año 2006 como blaugrana. El futbolista argentino fue uno de los futbolistas que participó en una sesión de fotos para una iniciativa impulsada por UNICEF -entonces patrocinador culé-, el diario Sport y la Fundación FC Barcelona. El objetivo detrás de ello era elaborar un calendario benéfico para financiar diferentes proyectos para proteger los derechos de la infancia en países desfavorecidos.

El reencuentro de Messi y Lamine llega 19 años después

Aquella sesión de fotos tuvo como escenario los vestuarios del Camp Nou, un lugar en el que Lamine Yamal brillaría muchos años después tras la partida de Leo Messi. El argentino, que tenía entonces 20 años, posó en varias fotografías junto a Lamine Yamal y su madre, Sheila Ebana. La instantánea más conocida es una en la que el ex ’10’ del FC Barcelona aparece bañando al de Rocafonda en una bañera. Esta imagen había permanecido ‘escondida’ durante años, hasta que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la compartió en redes sociales. «El comienzo de dos leyendas», tituló el familiar del futbolista.

Ni siquiera Lamine Yamal supo de la existencia de esta instantánea con Leo Messi antes de su ascenso como estrella del Barça y la selección española. Ahora, el extremo español enfrenta a su gran ídolo en uno de los partidos más esperados de los últimos años. Un duelo que puede convertirse en un cierre de oro a la carrera de Leo Messi o en el inicio del reinado de Lamine Yamal. 19 años después de su icónica fotografía, ambos se verán las caras sobre el césped con mucho más que un título un juego.