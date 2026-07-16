La flor de Argentina: ha marcado el 80% de sus goles en las eliminatorias a partir del minuto 75

Argentina está teniendo la suerte de cara en el Mundial 2026. La última demostración fue su victoria contra Inglaterra, a la que remontó en los minutos finales para colarse en su segunda final consecutiva. La jugará el próximo domingo contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y la selección española deberá aumentar las vigilancias teniendo en cuenta la afluencia de goles de su rival en los tramos decisivos de los partidos.

La albiceleste suma 11 goles en los cinco encuentros de las eliminatorias del Mundial y nueve de ellos se han producido a partir del minuto 75. Ese es el momento en el que Argentina entra en ebullición y en el que marca puerta el 80% de las veces desde dieciseisavos. En el último cuarto de hora y en la prórroga, los argentinos se crecen y son letales.

Que se lo digan a Inglaterra, que, fruto de la cobardía de su seleccionador, Thomas Tuchel, se encerró atrás y vio cómo Enzo Fernández y Lautaro Martínez le daban la vuelta al gol de Anthony Gordon para arrebatarle el sitio en la final del Mundial. Los tantos tuvieron lugar desde el 85′ al segundo minuto del descuento.

Y es que esa viene siendo la tónica de los de Scaloni en este torneo, un equipo abonado a la épica que está a un paso de lograr su cuarta estrella. España será la encargada de impedirlo después de que Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra no hayan podido. Esta saga de milagros para Argentina comenzó en dieciseisavos.

La saga de remontadas de Argentina

La albiceleste se medía en la primera ronda eliminatoria a una de las cenicientas, pero Cabo Verde plantó cara y forzó la prórroga después de que Leo Messi abriese la lata en el 29′. Lisandro Martínez hizo el 2-1 ya en el 92′ y Sidny volvió a empatar, pero Diney Borges se marcó en propia puerta en el 111′. Esos fueron los dos primeros goles de los argentinos cuando la situación aprieta.

Contra Egipto fue aún más flagrante. Sus tres goles fueron desde el 79′ y en 13 minutos, Cuti Romero, Messi y Enzo sepultaron a los egipcios. Con Suiza, más de lo mismo. Argentina inauguró el marcador en los primeros compases con el tanto de cabeza de Alexis Mac Allister y Ndoye empató para forzar la prórroga y ahí Julián Álvarez y Lautaro amarraron la victoria. Y ante Inglaterra, otra remontada in extremis y a la final.