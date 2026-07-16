Hemos llegado el jueves, y dado que se acerca el fin de semana, cada vez más, aumenta el número de personas que empiezan a organizar sus desplazamientos para los próximos días. Algunos ya se preparan para irse vacaciones, mientras que otros tal vez, tienen prevista una escapada de fin de semana o muchos simplemente aprovechan el jueves para dejar el depósito lleno y evitar hacerlo cuando las carreteras registran más movimiento. Sea cual sea el motivo, elegir bien la estación de servicio puede traducirse en un ahorro que merece la pena y para ello, nada como saber bien cuál es el precio de la gasolina hoy 16 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Sabemos que el precio del combustible no es igual en toda la Comunidad de Madrid ya que hay municipios donde repostar resulta habitualmente más económico y otros en los que la competencia entre estaciones hace que las tarifas cambien con bastante frecuencia. Incluso dentro de una misma localidad pueden encontrarse diferencias suficientes para que llenar un depósito de 50 litros cueste varios euros menos dependiendo del surtidor elegido. Por ello, debemos saber bien cuáles son los precios y dónde repostar y como no, lo hacemos consultando la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que tiene siempre precios actualizados:

Precio de la gasolina hoy 16 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con lo que podemos consultar hoy a primera hora, y en el Geoportal, estos son los precios más económicos para Madrid:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.389 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.397 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.399 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.399 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.399 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.399 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.399 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.409 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . GasExpress . Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1.417 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.417 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.418 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.419 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.419 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.419 €/l .

. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.419 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: 1.419 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: . Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.419 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.489 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.499 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.619 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.639 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.649 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.649 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: 1.659 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.667 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.669 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.679 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.679 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Q8 . Horcajo de la Sierra. N-1, km 87. Precio: 1.685 €/l .

. Horcajo de la Sierra. N-1, km 87. Precio: . Galp . Majadahonda. Polígono El Carralero, Calle Mariano Alcaraz, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Majadahonda. Polígono El Carralero, Calle Mariano Alcaraz, s/n. Precio: . Shell . Madrid. C/ Campezo, 7 (Centro Comercial). Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. C/ Campezo, 7 (Centro Comercial). Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.689 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.689 €/l.

Gasóleo A

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.379 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.379 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.379 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.409 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.409 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.415 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1.419 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.419 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.419 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.419 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.437 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.439 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Reques – T9 . Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1.439 €/l .

. Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: . Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.439 €/l.

Más allá del precio por litro, también se debe tener en cuenta el uso que se hace del coche. Aquellos que recorren pocos kilómetros quizá apenas noten la diferencia entre una estación y otra, pero para quienes utilizan el coche todos los días cualquier ahorro termina acumulándose con el paso de las semanas. Esa es una de las razones por las que cada vez más conductores consultan las tarifas antes de decidir dónde repostar y ahora ya las tenemos pero si tú mismo deseas hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras, y buscar por municipio de Madrid, filtrando resultados en forma de listado como los vistos o también en forma de mapa como este que podéis ver a continuación a modo de ejemplo. Dentro del portal, se puede ampliar la zona que nos interese y ver con la dirección detallada, dónde está la gasolinera más barata.