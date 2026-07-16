Los veterinarios expertos coinciden: si tu gato rasca alrededor de su arenero no es porque esté aburrido, en realidad está marcando su territorio

Quien convive con un gato seguro que habrá visto en más de una ocasión como después de comer o justo al salir del arenero, el animal empieza a rascar el suelo con insistencia, a veces incluso en superficies donde no hay nada que cubrir. Muchos dueños interpretan este gesto como aburrimiento o una simple manía sin importancia, pero lo cierto es que detrás hay una explicación mucho más concreta que tiene que ver con marcar el territorio.

Lejos de ser un comportamiento aleatorio, este hábito forma parte del lenguaje natural del gato. Aunque viva en un piso y tenga todas sus necesidades cubiertas, sigue conservando conductas heredadas de sus antepasados. Es ahí donde entra en juego el instinto, que en muchas ocasiones pesa más que el entorno doméstico en el que vive el animal. De hecho, varios veterinarios y especialistas en comportamiento felino coinciden en que ese gesto aparentemente sin sentido tiene una función clara. No es una rareza ni algo que deba corregirse de inmediato sino que al contrario, puede ser una señal útil para entender mejor qué está intentando comunicar tu mascota en su día a día al marcar así su territorio.

Los veterinarios coinciden: si tu gato rasca alrededor de su arenero está marcando su territorio

Una de las claves para entender este comportamiento está en las patas del gato. En sus almohadillas existen glándulas que liberan olor, imperceptible para los humanos pero perfectamente identificable para otros animales. Cuando el gato rasca alrededor del arenero, está dejando una señal química que indica que ese espacio le pertenece.

Es una forma de comunicación silenciosa, pero muy efectiva dentro del mundo animal. No necesita maullar ni mostrar agresividad sino que le basta con ese gesto repetido para delimitar su territorio. En un entorno doméstico, donde no hay competencia real, puede parecer innecesario, pero el instinto sigue funcionando igual que en la naturaleza. Por eso este comportamiento no depende del sexo del gato, como muchos creen, sino de su carácter. Hay animales más territoriales que otros, más expresivos o más insistentes. Algunos apenas rascan, mientras que otros lo hacen con intensidad y frecuencia. Ninguna de las dos opciones es anormal si no hay otros síntomas asociados.

Un reflejo heredado de su pasado como cazador

Además de marcar territorio, este gesto también está relacionado con otro instinto más antiguo que es el de ocultar rastros. En libertad, los gatos necesitan evitar que otros depredadores detecten su presencia. Tapar sus excrementos o disimular olores forma parte de esa estrategia de supervivencia.

Ese comportamiento sigue presente incluso en gatos domésticos que nunca han tenido que cazar para alimentarse. Es habitual ver cómo rascan no solo en el arenero, sino también cerca del comedero, como si intentaran «esconder» la comida. No lo hacen porque esté en mal estado ni porque no les guste, sino porque responden a un impulso automático. Este detalle explica por qué muchos gatos rascan incluso cuando no hay arena que mover.

Cuándo debes prestar atención a este comportamiento

Aunque en la mayoría de los casos es algo completamente normal, los veterinarios advierten de que conviene observar cualquier cambio brusco. Si un gato que apenas rascaba empieza a hacerlo de forma compulsiva, o si aumenta la intensidad de un día para otro, puede haber un motivo detrás.

En muchas ocasiones, la explicación es sencilla: el arenero no está lo suficientemente limpio o la arena no le resulta cómoda. Los gatos son animales muy exigentes con la higiene, y un pequeño cambio en la textura o el olor puede provocar rechazo. En ese caso, el rascado sería una forma de mostrar incomodidad. También puede estar relacionado con el estrés. Cambios en el entorno, la llegada de otro animal o incluso una modificación en la rutina diaria pueden alterar su comportamiento. El gato no siempre lo expresa de forma evidente, pero estos pequeños gestos pueden dar pistas.

Señales de alerta que no conviene ignorar

Hay situaciones en las que este comportamiento sí puede indicar algo más serio. Si el rascado se acompaña de otros síntomas, como cambios en las heces, dificultad para orinar o un comportamiento más apático, es recomendable acudir al veterinario cuanto antes. Por otro lado, algunas afecciones, como infecciones urinarias o problemas digestivos, pueden hacer que el gato pase más tiempo en el arenero o actúe de forma distinta. En estos casos, el rascado no sería la causa, sino una consecuencia de una molestia interna.

Un gesto cotidiano con mucho más significado del que parece

Lo que para muchos dueños es una simple manía, en realidad es una conducta cargada de sentido. Rascar alrededor del arenero no es aburrimiento ni capricho. Es una forma de comunicación, una herencia de su instinto y, en algunos casos, una señal de que algo en su entorno no encaja del todo. Entender estos pequeños detalles ayuda a mejorar la convivencia y a detectar posibles problemas antes de que vayan a más. Los gatos no hablan, pero sí envían señales constantemente y sólohay que saber interpretarlas. Y en este caso, el mensaje es claro ya que ese gesto repetido no es casual, sino que es parte de su naturaleza.