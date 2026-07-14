Los veterinarios coinciden: si tu gato bebe agua del grifo no es porque esté en movimiento, sino porque creen que tiene menos riesgo de estar contaminada

Durante años, los dueños de gatos han creído que estos animales prefieren beber agua del grifo porque el agua en movimiento les resulta más atractiva. Sin embargo, numerosos veterinarios y etólogos felinos sostienen que detrás de esta conducta existe una razón relacionada con el instinto de supervivencia. Los gatos domésticos, aunque lleven generaciones viviendo con nosotros, conservan muchos comportamientos heredados de sus antepasados salvajes.

En este contexto, merece la pena recordar que en la naturaleza, el agua estancada tiene un mayor riesgo de albergar bacterias, parásitos, algas o materia orgánica en descomposición. Por ello, muchos animales desarrollaron una tendencia natural a buscar fuentes de agua fresca o corriente, y los gatos mantienen parte de ese comportamiento ancestral. Si bien el agua del bebedero sea completamente segura, para el animal resulta más fiable el agua del grifo.

¿Por qué a los gatos les gusta tanto el agua del grifo?

Durante mucho tiempo se pensó que los gatos simplemente se sentían atraídos por el movimiento del agua. Sin embargo, el verdadero atractivo radica en que el agua que acaba de salir del grifo suele estar más fresca, mejor oxigenada y no ha permanecido durante horas en el mismo recipiente.

Los gatos tienen un olfato extremadamente desarrollado, hasta el punto de ser capaces de detectar pequeñas variaciones en el olor o en el sabor del agua que pasan completamente desapercibidas para nosotros. Cuando el agua permanece demasiado tiempo en el bebedero, sobre todo en verano, puede absorber olores procedentes del ambiente o del propio recipiente.

Otro de los factores que explican este comportamiento es la temperatura. En el bebedero, el agua se calienta a medida que pasa el tiempo, mientras que el agua del grifo suele estar más fría. Según los veterinarios, los gatos muestran una clara preferencia por el agua fresca, ya que resulta más agradable y recuerda a las condiciones que encontrarían en un entorno natural.

A esto hay que sumar la ubicación del bebedero. Muchas veces, lo colocamos junto al comedero por simple comodidad, pero es un gran error. En la naturaleza, los felinos evitan beber cerca de los restos de sus presas para reducir el riesgo de contaminación. Por ello, los expertos recomiendan separar varios metros el agua de la comida e incluso colocar varios bebederos repartidos por la vivienda. En ocasiones, éste simple cambio consigue aumentar notablemente la cantidad de agua que bebe el animal.

¿Cómo hacer que beba más agua?

El veterinario Juanjo (@juanjovetmascotas) ha compartido en redes sociales diferentes estrategias para conseguir que los gatos beban más agua en verano. Uno de los consejos más destacados del veterinario es incorporar alimentación húmeda completa a la dieta; este tipo de alimento contiene un elevado porcentaje de agua, lo que permite incrementar la ingesta de líquidos de forma natural. El veterinario también aconseja colocar varios recipientes con agua fresca repartidos por diferentes zonas de la vivienda. Al encontrar agua con mayor frecuencia durante sus desplazamientos, aumenta la probabilidad de que el gato beba de manera espontánea.

Asimismo, los helados específicos para gatos son una alternativa muy interesante. Se suelen preparar con caldos aptos para mascotas, alimento húmedo triturado o snacks líquidos congelados. También se pueden elaborar en casa utilizando comida húmeda mezclada con un poco de agua y congelándola en pequeños moldes. Es importante ofrecerlos de forma ocasional y en cantidades moderadas.

Preparar un helado de pollo para gatos es muy sencillo y puede ayudar a refrescarlos durante el verano. Sólo necesitas 100 gramos de pechuga de pollo cocida, sin sal ni especias, y 50 ml de agua o caldo apto para mascotas. Tritura ambos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y viértela en una cubitera o en moldes pequeños de silicona. Congela durante tres o cuatro horas. Antes de servir, deja que el helado repose unos minutos para que se ablande ligeramente.

Guía de compra

Escoger un buen bebedero puede marcar la diferencia en la hidratación de un gato. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el tamaño y la capacidad del recipiente, que deben ser adecuados para que el animal siempre disponga de agua suficiente. El material también juega un papel clave; los mejores son los de acero inoxidable, cerámica o vidrio, ya que son más higiénicos, no retienen olores y resultan más fáciles de limpiar que los de plástico.

Otro aspecto fundamental es la facilidad de mantenimiento; un bebedero que se pueda desmontar y lavar con facilidad ayuda mantener el agua limpia y reducirá la acumulación de bacterias y residuos. Para quienes buscan una opción más completa, las fuentes con sistema de filtrado son una buena alternativa; estos dispositivos ayudan a mantener el agua más limpia, eliminan pequeñas partículas e invitan a muchos gatos a beber con mayor frecuencia.