Por qué Francia juega de verde claro su partido del Mundial ante Noruega

Francia juega con una camiseta diferente el encuentro ante Noruega en el Mundial. El equipo galo, uno de los favoritos para ganar el torneo, viste de verde en este partido que se disputa en Boston y que pone en juego el liderato del grupo I. Tras dos jornadas ya finalizadas, tanto Francia como Noruega tienen seis puntos. El que gane será primero de grupo y, si hay empate, serán los de Deschamps quienes queden por delante al tener mejor diferencia de goles.

Así, para este encuentro, Francia ha sorprendido al no jugar con su habitual y famosa camiseta azul. Juega ante Noruega con una camiseta porque en este encuentro de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, Francia figura como visitante. Es oficialmente Noruega – Francia.

Mientras los noruegos sí juegan con su camiseta principal, la roja, Francia lo hace con una verde que fue estrenada hace unos meses, pero que ahora sí se pone por primera vez en el Mundial. Es la segunda equipación de la selección francesa para el torneo, de ahí una de las razones por las que juegue con esta camiseta verde en este partido ante Noruega.

Francia ha tenido un gran éxito con esta camiseta diferente, que ha sido muy vendida tanto en el país europeo como en otros países. Además, esta equipación tiene un guiño a Estados Unidos, uno de los países organizadores del Mundial. Y es que este color verde rinde homenaje también a la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más famosos del país estadounidense.

Francia se mide a Noruega en el último encuentro de la fase de grupos con el liderato del grupo en juego. La selección gala, que no cuenta con Didier Deschamps como entrenador porque abandonó la concentración por la muerte de su madre, sacó a sus principales jugadores para ganar a Noruega. Todo lo contrario a la selección noruega, que hizo diez cambios para este encuentro, dejando en el banquillo a sus principales figuras, Haaland y Odegaard.