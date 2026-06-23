Deschamps abandona la concentración de Francia en el Mundial por la muerte de su madre 

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha abandonado la concentración del conjunto galo por la muerte de su madre. No estará en el banquillo francés en el duelo ante Noruega en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El técnico ‘blue’ ha regresado a su país para acudir al funeral de su madre en un día muy triste para él.

«Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia. Tampoco estará disponible para el banquillo el viernes en el último partido de Les Bleus en el Grupo I», explicó la Federación francesa en un comunicado emitido en la noche de este martes.

«El seleccionador nacional se entristeció al enterarse del fallecimiento de su madre el martes por la mañana. Regresará a Francia para asistir a su funeral», añade sobre Deschamps.

«De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ​​quien estuvo presente en la concentración de la selección francesa para el Mundial de Estados Unidos, Didier Deschamps confió la responsabilidad de dirigir al grupo hasta su regreso a su asistente, Guy Stéphan. En este momento tan doloroso, deseamos al entrenador y a su familia mucha fuerza y ​​les aseguramos el apoyo de todos los que formamos parte de la Federación», completa en su comunicado la Federación gala.

Se desconoce por el momento cuándo regresará Deschamps a la concentración de Francia en Estados Unidos. Lo que está claro es que no estará desde ya y como mínimo hasta el encuentro ante Noruega. Un duelo donde los galos se juegan la primera plaza de su grupo. Les vale el empate ante el cuadro liderado por Erling Haaland, que lleva cuatro goles en este Mundial, los mismos que Mbappé.