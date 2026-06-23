Mbappé, garantía de gol para Francia en los Mundiales

El Mundial es el torneo fetiche de Kylian Mbappé. Con 27 años y jugando su tercera Copa del Mundo, el delantero francés refleja un hambre brutal en estos escenarios. No solo por guiar a su selección desde muy joven, sino por no ponerse techo por seguir escribiendo su nombre en la historia de la competición. A la caza de Leo Messi como máximo goleador histórico, Mbappé conserva un promedio a la altura de muy pocas leyendas.

Cuatro goles en dos partidos. Dos dobletes. Uno a Senegal y otro a Irak. Casi nada. Incluso se ha convertido en algo que se ha normalizado, pero la realidad de lo que está haciendo Kylian no está a la altura de cualquiera. Sumando sus goles en Rusia 2018 y Qatar, donde fue campeón y subcampeón respectivamente, Mbappé tiene una cifra demoledora: 16 goles. Y lo más contundente no es que haya empatado al récord que tenía Miroslav Klose, con 16 dianas en 24 encuentros, hasta hace apenas unas horas, sino en la cantidad de partidos en los que lo ha hecho: 16 partidos. Un promedio de gol por partido que supera a lo que ha hecho Leo Messi, que suma 18 goles, pero lo ha hecho en 28 partidos.

Es decir, Mbappé tiene un colchón de doce partidos más para ponerse a la misma altura que el argentino. También hay que saber que Messi ha jugado seis Mundiales y tiene 38 años, once más que Kylian. El francés no piensa en ello: «Él siempre marca. Yo me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el Mundial para un jugador es un objetivo importante», reflexionó después de marcar dos goles a Irak. En el horizonte tiene la posibilidad de asaltar el récord que ostenta el francés Just Fontaine, autor de 13 goles en una sola edición.

Mbappé quiere su segundo Mundial

Supera a leyendas en promedio como Ronaldo, Pelé, Maradona, Cristiano y muchos más. Además, es de esperar que Mbappé acabe pasando a Leo por edad. Su deseo es ganar su segundo Mundial después de haber levantado el primero con tan solo 18 años. El dolor de hace cuatro años le sirvió para madurar y volver más fuerte con la ayuda de otras estrellas que la hacen mejorar dentro del campo, como Olise y Dembélé. Especialmente con el jugador del Bayern: «Es tan fácil jugar con él. Lo hace más fácil, jugando con la cabeza levantada… siempre puede ver mis movimientos. Me encanta jugar con Michael», reflexionó en una zona mixta.

A pesar de no haber tenido una buena temporada respecto a títulos, Kylian quiere volver a tocar el cielo con Francia, y sus goles están siendo vitales para que Francia esté en la tercera final consecutiva de un Mundial. El equipo ya está clasificado en dieciseisavos y luchará por la primera plaza ante la Noruega de Erling Haaland, otro de sus rivales goleadores del torneo. Mbappé asume el desafío y quiere volver a ser Campeón del Mundo a base de goles.