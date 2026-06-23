Mbappé se sincera en el Mundial de lo que le ocurrió en el Real Madrid: «Hice todo lo que pude»

Kylian Mbappé está completamente centrado en ganar el Mundial. El francés suma cuatro goles en dos partidos después de anotar dos dobletes ante Senegal e Irak. Un estado de forma brutal para ejercer de líder de una de las principales favoritas después de una temporada complicada para él en el Real Madrid. El delantero ha hablado de cómo vivió estos últimos meses, la lesión que sufrió y de su nueva guerra con Leo Messi por ser el máximo goleador del torneo.

Sobre el argentino, Pichichi del Mundial con cinco goles, afirmó que no está tratando de rivalizar con él para ser el mejor artillero del torneo: «Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho, marcar. Siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más», afirmó Mbappé en zona mixta del estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Mbappé firmó contra Irak; cumplió 100 partidos con la camiseta de Francia, mientras Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador histórico en Mundiales con 18 goles. Kylian le sigue con 16, los mismos que el alemán Miroslav Klose. Pero sobre su estado de forma no duda: «Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el Mundial para un jugador es un objetivo importante», dijo el delantero.

Mbappé se acuerda de su lesión en el Real Madrid

Una felicidad que se contrapone a cómo llevó el tramo final de la temporada con el Real Madrid, donde tuvo que lidiar con una lesión: «Yo he intentado hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid, tuve una lesión importante de verdad en enero. Después volví de la mejor manera posible a nivel físico y mental y he intentado llegar aquí en buenas condiciones», añadió.

Finalmente, el francés reflexionó sobre la interrupción de más de dos horas que tuvo el partido por la fuerte tormenta que cayó sobre Filadeldia. «Ha sido una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, a nivel emocional y también con muchos nervios. Es muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados, teníamos que estar presentes en el vestuario», dijo.

«Fueron hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantenerse concentrado es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo para tratar de seguir involucrados. Es muy complicado, pero al final, cumplimos con nuestro objetivo», añadió. Mbappé tendrá un duelo muy complicado para conservar el primer puesto, ya que se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland, que también ha ganado sus dos partidos. Duelo directo de estrellas.