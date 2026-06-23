Mbappé desata la tormenta perfecta de Francia

A Irak no le había terminado de caer la tormenta cuando se hizo el diluvio en Filadelfia. Aficionados desalojados de la grada y futbolistas resguardados en el vestuario. El protagonismo fue, durante más de una hora, para rayos, truenos y cualquier fenómeno meteorológico que estuviera en un radio de 13 kilómetros a la redonda. Las miradas pasaron del cielo al césped, algo anegado tras la reanudación, pero las copó Mbappé. Eléctrico, anotó un doblete que le convierte en el segundo máximo goleador de la historia de los Mundiales solo por detrás de Messi. Y se quedó con ganas de más. Dembélé cerró la victoria (3-0) que clasifica a los galos a dieciseisavos. Tormenta eléctrica en Filadelfia. Tormenta perfecta de Francia.