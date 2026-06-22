Mbappé no pierde de vista a Messi: marca un golazo Mundial desde fuera del área contra Irak

Kylian Mbappé está dispuesto a batir todos los récords en este Mundial 2026 y, siempre que Messi se lo permita, parece que va a hacerlo. En su segundo partido del campeonato ha marcado su tercer gol, con un disparo cruzado desde fuera del área ante Irak con el que Francia se adelantaba y en ese momento certificaba su clasificación para dieciseisavos de final. Corría el minuto 14 cuando el astro galo puso a los suyos por delante en el marcador, igualando a Ronaldo Nazario como tercer máximo goleador en la historia de los Mundiales y poniéndose a uno de Miroslav Klose, que ya ha sido batido por Messi.

Venía de estrenarse a lo grande, con un doblete horas antes de que debutara Messi y le eclipsara. Pero la irrupción del argentino no puede tapar por completo el papel protagonista de este futbolista, convencido en marcar una época en el mundo del fútbol. Seguramente la mala suerte de Mbappé reside en haber convivido con los últimos coletazos en Europa de una bestia como Cristiano y con un Messi empeñado en ser inmortal.

ESTE SÍ ES EL MBAPPÉ DE MAKÉLÉLÉ 🚀 ¿Que Messi marca dos? ¡PUES AQUÍ ESTOY YO! 🔥 Su golazo contra Irak #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KxKMaXxq9j — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

A este Mundial, Mbappé ya ha dejado claro a lo que viene y, nuevamente, lo demostró contra Irak. Kylian no tardó ni un cuarto de hora en abrir la lata contra los iraquíes. Lo había intentado antes el delantero del Real Madrid, sin éxito, hasta que apareció, como no, Olise. El del Bayern levantó la cabeza, le vio esquinado en la frontal del área y le cedió el balón. Mbappé se la acomodó con la derecha y se sacó un zurdazo cruzado para batir a Basil, el meta de Irak.

Por el momento, el jugador francés había hecho dos goles en su estreno. Sus dos goles ante Senegal le permitían seguir escalando posiciones entre los grandes goleadores de la historia de los Mundiales. Con su doblete sumaba 14 tantos en Copas del Mundo, superando los 13 que acumulaban Pelé y Just Fontaine. También superaba a Messi pero el argentino lo enmendaba con tres goles a los que se sumaban los dos contra Austria.