Francia – Irak, en directo: sigue el partido del Mundial 2026 hoy en vivo

El Mundial 2026 sigue avanzando y este lunes tenemos doble ración de partidos de las favoritas. Tras la victoria por 2-0 de Argentina contra Austria con el doblete con el que Leo Messi superó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo, la otra finalista de Qatar 2022 vuelve a escena. Sigue en directo en OKDIARIO el Francia-Irak, segundo partido del grupo I.

El estadio de Filadelfia enfrenta a una de las grandes favoritas, la selección francesa, y a una de las débiles, la iraquí. Después de su triunfo por 3-1 ante Senegal, con doblete de Kylian Mbappé, los de Didier Deschamps quieren sellar la clasificación matemática para dieciseisavos de final. Por su parte, el conjunto asiático está obligado a ganar tras su abultada derrota contra la Noruega de Erling Haaland (1-4).

La papeleta es muy complicada para Irak y este lunes ya podría verse eliminada del Mundial. Será si Francia tiene un buen día. Mimbres tiene para ello, pues además de Mbappé, que ya lleva dos goles en el Mundial, Deschamps goza de una de las estrellas del momento, Michael Olise. El jugador del Bayern de Múnich es uno de los jugadores diferenciales del torneo y ya brilló frente a Senegal con una gran asistencia a Kylian.

Dónde ver el Francia-Senegal

RTVE y DAZN son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos en suelo español para retransmitir en exclusiva lo que suceda en el Mundial, aunque el ente público sólo tiene un choque al día y los partidos que juegue la selección española.

Este Francia-Irak se podrá ver en directo por televisión a través del canal que DAZN tiene disponible en diferentes plataformas. Esto significa que el choque de los galos frente al combinado iraquí que se disputa en el estadio de Filadelfia no se podrá ver gratis ni en abierto por televisión. En OKDIARIO te contamos desde las 22:30 horas toda la previa y el minuto a minuto desde las 23:00.