El monstruo Haaland pone a Noruega en dieciseisavos

Noruega dio un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final del Mundial después de imponerse por 3-2 a Senegal en un partido marcado por la pegada de Erling Haaland. El delantero del Manchester City apareció cuando más lo necesitaba su selección para tumbar a un conjunto africano que compitió, reaccionó y lo intentó hasta el final, pero que terminó marchándose de vacío y con la obligación de jugarse la vida en la última jornada.

El encuentro arrancó con una Noruega desatada. Los nórdicos salieron como un vendaval y en apenas unos minutos obligaron a Mendy a convertirse en protagonista. El guardameta senegalés sostuvo a su equipo con varias intervenciones de mérito, especialmente en un inicio en el que los escandinavos dominaron por completo el juego aéreo y estuvieron muy cerca de adelantarse.

Poco a poco Senegal logró equilibrar el choque. El conjunto africano encontró algo más de calma con balón y comenzó a acercarse a la portería de Nyland, aunque las ocasiones claras seguían llegando del lado noruego. Odegaard dirigía las operaciones y Haaland empezaba a generar problemas cada vez que entraba en contacto con el balón.

Cuando parecía que el empate iba a reinar al descanso apareció el regalo que cambió el partido. Koulibaly cometió un error impropio de su experiencia, perdió el balón en una zona comprometida y Pedersen no perdonó. El futbolista noruego batió a Mendy para poner el 1-0 justo antes de que ambos equipos se marchasen a vestuarios.

El show de Haaland

La segunda parte comenzó de la peor manera posible para Senegal. Apenas habían pasado tres minutos cuando Odegaard encontró un pase extraordinario para Haaland. El delantero controló la situación como hacen los grandes goleadores y cruzó el balón para firmar el 2-0. Era el momento del gigante noruego.

Senegal reaccionó de inmediato. Sarr aprovechó un error defensivo para recortar distancias y devolver la emoción al encuentro. Durante unos minutos el combinado africano creyó en la remontada. Jackson tuvo una ocasión clarísima y Nyland apareció cuando más lo necesitaba Noruega.

Sin embargo, cuando Senegal empujaba con más fuerza volvió a aparecer Haaland. Berg puso un centro preciso desde la izquierda y el delantero se giró dentro del área con una facilidad insultante para marcar el tercero de los suyos. Un gol de auténtico depredador que prácticamente sentenciaba el encuentro.

En el tramo final Senegal lo intentó con más corazón que fútbol. Noruega reculó, defendió con orden y cerró todos los espacios. Los africanos tuvieron la posesión, pero apenas lograron generar verdadero peligro. Hasta que en el descuento, Sarr hacía el 3-2. Un gol que no fue suficiente.

Con Odegaard manejando el ritmo y Haaland marcando diferencias, Noruega ya está en dieciseisavos. Senegal, por el contrario, queda contra las cuerdas y tendrá que jugarse buena parte de sus opciones de clasificación en la última jornada.