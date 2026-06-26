Francia no se guarda nada: Mbappé titular frente a una Noruega sin Haaland

Francia sale con todos sus grandes nombres de inicio en el último duelo de la fase de grupos del Mundial ante Noruega. Didier Deschamps no ha dado la sorpresa en su alineación, en la que no faltan piezas clave para el seleccionador como Maignan, Koundé y Upamecano en la zona defensiva y Dembélé, Olise y Mbappé en el frente de ataque. La principal noticia del once es el regreso de Tchouaméni, suplente en la segunda jornada ante Irak. En un partido con el primer puesto del Grupo I, Noruega ha optado por una alineación plagada de suplentes sin Haaland ni Odegaard, entre otros.

Las modificaciones en la alineación de Didier Deschamps han sido mucho menos notables. Lacroix formará pareja en el centro de la defensa con Upamecano, relegando a Saliba al banquillo. El seleccionador galo vuelve a rotar en el lateral zurdo, donde Theo Hernández vuelve a la titularidad tras perder su puesto ante Digne en el duelo contra Irak. En el centro del campo, Koné, Tchouaméni y Rabiot pelean por los dos puestos en el once. Alineando hoy a Tchouaméni y Koné, Deschamps ha probado todas las combinaciones posibles para su medular. En la parte ofensiva, el trío conformado por Olise, Mbappé y Dembélé es fijo. Sí baila su acompañante, con Doue y Barcola -ambos del PSG- peleando por el único hueco en el once. En esta ocasión, Deschamps ha optado por Doue.

Alineación de Francia contra Noruega

Didier Deschamps no se reserva nada en su duelo ante Noruega. En caso de ganar o empatar ante el combinado nórdico, Francia será primera de grupo y se medirá a Suecia en dieciseisavos. En octavos de final le aguardaría un brutal duelo ante Alemania.

Alineación de Francia contra Noruega: Maignan; Lacroix, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Koné; Olise, Dembélé, Doue; Mbappé.

Alineación de Noruega contra Francia

El combinado dirigido por Stale Solbakken, en cambio, ha optado por una propuesta antagónica. El seleccionador de Noruega ya avisó en los días previos al duelo ante Francia de que debían ser «inteligentes y no codiciosos» al buscar de forma desesperada el primer puesto del grupo. El técnico ha cumplido con la ‘amenaza’ de no alinear a su once tipo. La selección noruega ha cambiado a 10 de sus 11 titulares respecto a su triunfo ante Senegal en la pasada jornada. Ni siquiera ha mantenido a un Erling Haaland que, con cuatro goles, está inmerso en la lucha por ser el máximo goleador del torneo junto a otros como Leo Messi, Vinicius Junior o un Kylian Mbappé al que no se medirá de inicio en la noche del viernes en el Estadio Boston.

Alineación de Noruega contra Francia: Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg; Bobb, Aasgaard, Schjelderup; Larsen.