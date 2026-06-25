Noruega – Francia: cuándo es, a qué hora empieza el partido del Mundial y canal de TV para verlo en directo y en vivo online

Noruega y Francia van a protagonizar uno de los mejores partidos de esta fase de grupos, aunque es cierto que ambas selecciones ya están clasificadas para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero aún así lucharán por la primera plaza de su cuadro. Estos dos combinados se verán las caras en el Estadio de Boston y a continuación te contaremos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque de la Copa del Mundo.

Noruega – Francia del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Francia se enfrentará a la de Noruega en el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo I del Mundial 2026. Tanto los galos como los nórdicos han ganado sus dos primeros encuentros, por lo que en el Estadio de Boston van a pelear por el liderato de este cuadro. Además, el morbo estará sobre el terreno de juego porque dos de las grandes estrellas del momento y de esta Copa del Mundo como son Kylian Mbappé y Erling Haaland se verán las caras y vamos a disfrutar de este duelo de dos delanteros que son los cracks del momento.

La FIFA programó este choque Noruega – Francia correspondiente a la jornada 3 del grupo I del Mundial 2026 para este viernes 26 de junio. El organismo que controla y organiza la Copa del Mundo ha fijado el horario de este choque entre noruegos y franceses para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El Senegal – Irak arrancará a la misma hora, ya que la última fecha de esta fase se juega en horario unificado.

Dónde ver en directo gratis el Noruega vs Francia: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los dos medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en suelo español todo lo que suceda en la Copa del Mundo, pero recordamos que el ente público sólo dispone de un choque al día. El Noruega – Francia de la jornada 3 del grupo I del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Esto se traduce en que todo lo que ocurra en el Estadio de Boston no se va a poder ver gratis ni en abierto por la TV.

Aquellos aficionados que están vibrando con el Mundial 2026 también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Noruega – Francia de la jornada 3 del grupo I de la Copa del Mundo a través de la app de Dazn. Esta aplicación se va a poder descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también este operador ofrece la posibilidad a todos sus clientes de acceder con un ordenador a su página web y así no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Boston.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar cada día la mejor información diaria sobre todo lo que esté ocurriendo en la Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Noruega – Francia que corresponde a la jornada 3 del grupo I del Mundial 2026. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio de Boston publicaremos la crónica del encuentro.

Dónde escuchar por radio en directo el Noruega – Francia

Hay que destacar que todos aquellos aficionados a la Copa del Mundo que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el Noruega – Francia de la jornada 3 del grupo I van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, la Ser u Onda Cero conectarán con el Estadio de Boston para narra lo que ocurra en este partidazo del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Noruega – Francia?

El Estadio de Boston, que se encuentra en Foxborough, Massachusetts, es el escenario escogido para que se juegue el Noruega – Francia de la jornada 3 del grupo I del Mundial 2026. Este campo, que es la casa de los famosos New England Patriots de la NFL, se inauguró en 2002 y tiene capacidad para acoger a algo más de 68.500 aficionados. Aquí también se jugará un choque de dieciseisavos de final y de los cuartos de la Copa del Mundo.

La FIFA designó al árbitro Michael Oliver para que dirija la contienda entre Noruega y Francia en esta jornada 3 del grupo I del Mundial 2026. El colegiado nacido en Inglaterra tiene 41 años y se convirtió en internacional en el año 2012 y es uno de los más reconocidos de la Premier League y de la Champions.