Noruega – Francia, en directo: alineaciones, goles y dónde ver el partido del Mundial 2026 en vivo online hoy
Sigue en directo uno de los grandes partidos del Mundial 2026 entre Francia y Noruega
En juego la primera plaza del grupo I
Mbappé y Haaland se miden frente a frente en un duelo titánico
A qué hora juega hoy España contra Uruguay y dónde ver
A qué hora juega hoy Noruega – Francia y dónde ver
Bienvenidos a todos al directo de OKDIARIO de uno de los grandes partidos que nos regala la fase de grupos del Mundial 2026 con este apasionante Noruega-Francia con la primera plaza del grupo I en juego. Un duelo que medirá frente a frente a dos goleadores estratosféricos como Kylian Mbappé y Erling Haaland.
El grupo I del Mundial 2026 se decide este viernes. El partido más esperado de este grupo se juega en Boston con un espectacular Noruega-Francia. Ambos tienen seis puntos y ya están clasificados, pero ahora decidirán su lado del cuadro. El empate le vale a los galos para ser primeros y los vikingos necesitan ganar para hacer el sorpasso.
Francia está haciendo una gran Copa del Mundo después de vencer a Senegal por 3-1 en su primer partido y endosarle un 3-0 a Irak en el segundo encuentro. No se queda atrás Noruega, que goleó a Irak en su primer compromiso (1-4) y ganó a Senegal por 3-2 en el segundo.
El gran duelo entre Francia y Noruega se disputará en los frentes de ataque. Mbappé se medirá a Haaland en un enfrentamiento titánico. Los delanteros de Real Madrid y Manchester City están llamados a ser los herederos de Messi y Cristiano. Ambos llevan cuatro goles en el torneo y tienen hambre de más.
Minuto 10
El disparo de Dembélé fue a 110 K/h
El disparo de Dembélé en el gol de Francia fue a 110 kilómetros por hora. Una pasada.
Noruega 0-1 Francia
Minuto 7
Inicio arrollador de Francia
Madre mía cómo ha empezado Francia este partido. Dominio absoluto y sometiendo a Noruega.
Minuto 6
¡Golazo de Dembélé!
Se adelanta Francia a los seis minutos de juego con un golazo de Dembélé. El atacante del PSG no perdona con un tremendo disparo cruzado. Gran cambio de orientación de Mbappé en el inicio de la jugada.
Minuto 4
¡Otra oportunidad de Francia!
Disparo de Koné que despeja el portero noruego. Aprieta con todo la selección francesa.
Minuto 1
¡Al travesaño Mbappé!
Disparo de Mbappé al larguero a los 20 segundos de partido. Tremendo inicio de partido.
¡Comienza el partido en Boston!
Arranca el partido en Boston. En juego la primera plaza de grupo.
Francia 0-0 Noruega
Minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Deschamps
Se guarda un minuto de silencio por la muerte de la madre de Deschamps, seleccionador de Francia.
¡Suenan los himnos en Boston!
Todo listo en Boston para empezar este gran partido, último de la fase de grupos para Francia y Noruega.
Deschamps no estará en el banquillo de Francia
Deschamps, seleccionador de Francia, no estará en el banquillo de su equipo en este partido ante Noruega. El motivo es que falleció su madre y tuvo que volver a su país para asistir al funeral.
Francia sale con todo
Este es el once de Francia para luchar por la primera plaza: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo; Koné, Tchouaméni; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé..
Este es el once de Noruega
Este es el once de Noruega con los menos habituales ante Francia: Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg; Bobb, Aasgard, Schjelderup; Larsen.
¡Sorpresón en el once de Noruega!
Sorpresa tremenda en el once de Noruega con diez cambios para medirse a Francia. Ya están clasificados, pero se juegan la primera plaza. Decisión muy sorprendente. No juega Haaland, ni Odegaard, ni Sorloth, ni Nusa….
¡Bienvenidos al directo del Francia-Noruega!
¡Buenas noches a todos y a todas, y bienvenidos a unos de los grandes partidos de la fase de grupos de este Mundial 2026! Arrancamos con el directo de este apasionante Francia-Noruega con un tremendo Mbappé-Haaland sobre el césped de Boston.
Minuto 13
Primer acercamiento de Noruega
Centro al área y Larsen remata algo dentro del área. Primera ocasión clara del conjunto noruego,