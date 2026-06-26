Noruega – Francia, en directo: alineaciones, goles y dónde ver el partido del Mundial 2026 en vivo online hoy

Bienvenidos a todos al directo de OKDIARIO de uno de los grandes partidos que nos regala la fase de grupos del Mundial 2026 con este apasionante Noruega-Francia con la primera plaza del grupo I en juego. Un duelo que medirá frente a frente a dos goleadores estratosféricos como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El grupo I del Mundial 2026 se decide este viernes. El partido más esperado de este grupo se juega en Boston con un espectacular Noruega-Francia. Ambos tienen seis puntos y ya están clasificados, pero ahora decidirán su lado del cuadro. El empate le vale a los galos para ser primeros y los vikingos necesitan ganar para hacer el sorpasso.

Francia está haciendo una gran Copa del Mundo después de vencer a Senegal por 3-1 en su primer partido y endosarle un 3-0 a Irak en el segundo encuentro. No se queda atrás Noruega, que goleó a Irak en su primer compromiso (1-4) y ganó a Senegal por 3-2 en el segundo.

El gran duelo entre Francia y Noruega se disputará en los frentes de ataque. Mbappé se medirá a Haaland en un enfrentamiento titánico. Los delanteros de Real Madrid y Manchester City están llamados a ser los herederos de Messi y Cristiano. Ambos llevan cuatro goles en el torneo y tienen hambre de más.