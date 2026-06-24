El nuevo Mundial saca brillo a las estrellas

El Mundial ha demostrado en las dos primeras jornadas que las estrellas son las grandes beneficiadas. Una competición que estrenó el formato de 48 selecciones y que, en consecuencia, hace que en muchos partidos la diferencia de nivel sea sideral. A raíz de dicha brecha, se ha visto cómo futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland y muchos más se han hinchado a marcar goles contra equipos más débiles.

Para ello basta con mirar la tabla de máximos goleadores en la Copa del Mundo, donde los líderes copan los primeros puestos. Messi hasta ahora es el jugador más beneficiado en este sentido, con cinco goles en dos partidos. Hizo un hat-trick a Argelia y doblete a Austria, ranking 28 y 23 respectivamente. Dos encuentros que le han servido para quitarle el récord a Klose para ser el mejor goleador de la historia de los Mundiales.

De muy cerca le sigue Mbappé. Llegó después de superar una lesión con el Real Madrid y en el Mundial volvió para hacer lo que mejor sabe hacer. Suma cuatro goles ante Senegal e Irak. Empató el registro de Klose y sus actuaciones le han permitido a Francia volar en el torneo. Eso sí, hay que tener también en cuenta que, aunque Senegal es una selección peligrosa, aunque ocupe el puesto 19 de la FIFA (fueron «campeones de la Copa África), Irak apenas es el número 60.

Haaland está en el mismo escalón, aunque tiene más mérito su trabajo en el Mundial. Él sólo clasificó a Noruega y él solo está haciendo historia metiendo a su selección a dieciseisavos. Suma también cuatro goles a Senegal e Irak, mismo olfato que Kylian, pero rodeado de menos figuras a su alrededor para reflejar que tiene más difícil conseguir estos registros.

El caso de Cristiano Ronaldo es el más reciente. Le hizo mucho daño a su reputación no poder marcar ni ganar a RD del Congo. Eso le hizo tanto a él como a Portugal pisar el acelerador para golear a Uzbekistán, puesto 58 del ranking FIFA. En dicho partido marcó un doblete para ser el único jugador en la historia en anotar en seis Mundiales distintos. Dianas que hicieron volver a verle en su mejor nivel a pesar de tener 41 años en sus espaldas.

Otros como Undav (3), Vinicius (2) o Oyarzabal (2) también han aprovechado para marcar a selecciones más sencillas como Curazao (n.º 81), Haití (n.º 87) y Arabia Saudí (n.º 59). Aunque en las próximas rondas se enfrentarán contra selecciones más fuertes, no hay duda de que los primeros partidos del Mundial les han servido a las estrellas para inflar sus números.