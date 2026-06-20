Qué selecciones están clasificadas para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Mundial se encuentra en plena fase de grupos, una etapa clave en la que las selecciones necesitan asegurar su clasificación a la siguiente ronda. En este nuevo formato ampliado con 48 equipos, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros obtendrán el pase a los dieciseisavos de final, y poco a poco se va descubriendo cómo está quedando el cuadro.

En este contexto, aún no están todas las selecciones clasificadas de forma definitiva para los dieciseisavos de final, ya que todo dependerá de los resultados de las últimas jornadas de la fase de grupos. Mientras que otras se encuentran obligadas a conseguir buenos resultados para mantener vivas sus opciones, ya han salido las primeras a conseguirlo. Por ahora, las únicas que lo han conseguido ya de forma matemática son aquellas que han ganado los dos primeros partidos, y ambas son las anfitrionas México y Estados Unidos.

A falta de un partido, ya tienen su billete para la siguiente ronda, aunque a muchas aún les queda por jugar la segunda jornada con el primero ya ganado, como los casos de Inglaterra, Colombia, Argentina, Noruega, Francia, Suecia, Alemania y Costa de Marfil. Incluso hay otras con cuatro puntos que lo tienen muy encarrilado, como Canadá y Brasil. Otras como España, Portugal y Croacia necesitan espabilar si no quieren jugársela en la tercera y última jornada.

Todas las selecciones que están en dieciseisavos del Mundial 2026