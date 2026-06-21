¿Qué necesita España para ser primera de grupo en el Mundial y cuál sería ahora su rival en dieciseisavos?

Con la victoria ante Arabia Saudí, España está ya mucho más cerca de los dieciseisavos del Mundial 2026. La clasificación no está cerrada, pero sí lo es de forma virtual, y a falta de un encuentro, ante Uruguay, ahora se puede pensar ya en ser primera de grupo. Ese era el objetivo antes de empezar el torneo y lo sigue siendo pese al tropiezo en el primer encuentro ante Cabo Verde.

Con tres partidos disputados en el grupo, España es primera de grupo con cuatro puntos. Por detrás llegan Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde con un punto, aunque Uruguay y Cabo Verde tienen un partido menos jugado, el que disputan a las 00:00 horas.

A falta de ese encuentro de la segunda jornada, España depende de sí misma para ser primera de grupo. Pase lo que pase en ese Uruguay – Cabo Verde que queda por jugarse, si España gana a Uruguay en el último encuentro de la fase de grupos (se juega a las 2:00 horas de la madrugada del viernes al sábado), será primera de grupo. Así de claro. Con una victoria en ese encuentro que se disputará en Guadalajara (México) será líder del grupo H.

Si hay empate en ese España – Uruguay, hay que esperar a lo que hagan Uruguay y Cabo Verde en el mencionado encuentro que se disputa a las 00:00 horas y en el otro partido del grupo H que se juega también a las 2:00: Arabia Saudí – Cabo Verde. Existe la opción de que el empate no le valga a España para ser líder de grupo.

Lo que es seguro es que la derrota en ese último encuentro ante Uruguay no le valdría a España para ser primera de grupo. Eso sí se debe tener en cuenta: si se pierde ante Uruguay, la selección española será segunda o tercera de grupo, pero nunca primera.

El rival de España en dieciseisavos del Mundial

Si España queda como primera de grupo, se medirá al segundo clasificado del grupo J, formado por Argentina, Austria, Jordania y Argelia. En estos momentos -a falta de dos jornadas en ese grupo- es Austria.

Así, en estos momentos, el rival de España en dieciseisavos del Mundial 2026 sería Austria, un encuentro que se disputaría el próximo 2 de julio en Los Ángeles.