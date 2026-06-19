Cuántos terceros de grupo se clasifican para los dieciseisavos del Mundial

El Mundial 2026 sigue su curso mientras las 48 selecciones participantes disputan los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos. El de Estados Unidos, México y Canadá está siendo el torneo más novedoso de la historia, ya que se disputarán 104 partidos, incluyendo la final del próximo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. En este campeonato también se estrena una nueva eliminatoria de dieciseisavos de final que disputarán 32 selecciones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los terceros que se clasificarán para la próxima ronda.

La FIFA ha creado en 2026 el Mundial más novedoso de la historia, siendo la primera vez que se disputa en tres países como son Estados Unidos, México y Canadá. Además, también es la primera vez en la que participan 48 selecciones que han sido distribuidas en 12 grupos de cuatro cada una. Los dos primeros se clasificarán para la próxima ronda y también disputarán los dieciseisavos de final los ocho mejores terceros.

Es decir, los ocho mejores terceros de los 12 grupos que hay en el Mundial 2026 disputarán una nueva eliminatoria de dieciseisavos de final. A partir de ahí, las eliminatorias seguirán el curso de los mundiales de antaño: octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. Estas son todas las fechas de las eliminatorias del Mundial:

Fase de grupos: 11 de junio – 27 de junio.

11 de junio – 27 de junio. Dieciseisavos de final: 28 de junio – viernes 3 de julio.

28 de junio – viernes 3 de julio. Octavos de final: 4 de julio – 7 de julio.

4 de julio – 7 de julio. Cuartos de final: 9 de julio – 11 de julio.

9 de julio – 11 de julio. Semifinales: 14 y 15 de julio.

14 y 15 de julio. Tercer y cuarto puesto: sábado 18 de julio.

sábado 18 de julio. Final: domingo 19 de julio.

Cuántos mejores terceros pasan en el Mundial 2026

Una de las grandes novedades de este Mundial 2026 es la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final a la que llegarán 32 de las 48 selecciones que participan en el torneo. Esto ocurre porque obtendrán la clasificación las dos primeras de los 12 grupos que hay en el torneo, además de las ocho mejores terceras que también obtendrán el pase a la primera ronda eliminatoria.

Esto quiere decir que los que logren ganar un partido en la fase de grupos lo tendrán fácil para poder estar en la siguiente ronda del torneo. La FIFA comunicó antes del inicio del campeonato del mundo que esta clasificación se decidirá en primer lugar por los puntos; en caso de empate, se irá a la diferencia de goles, después los tantos convertidos durante el torneo y, en caso de que todo siga igualado, se acudirá al fair play y posteriormente al ranking FIFA. Así se decidirán los ocho mejores terceros clasificados en el Mundial: