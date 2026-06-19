Récord mundial en el Inglaterra-Croacia: un bar de Dallas vendió ¡45.349 cervezas!

Un famoso sports bar de Dallas registró la venta de 45.349 cervezas durante la retransmisión del partido que enfrentó a Inglaterra y Croacia el pasado miércoles y que se saldó con victoria del cuadro inglés (4-2). El local Texas Live, situado a pocos metros del estadio AT&T, donde se disputó el encuentro, anunció el jueves unos números de récord propiciados por la legión de seguidores ingleses que acudieron a la ciudad a animar a su selección.

Un Mundial de fútbol siempre deja imágenes insólitas y, por fortuna, de momento no hay que contar con episodios de violencia o noticias tristes alrededor de la pelota. De momento, la armonía está reinando entre las aficiones y la organización del campeonato del mundo por parte de Estados Unidos, México y Canadá está siendo más que ejemplar. Los estadios lucen llenos, la felicidad reina en las calles y en el campo prima la deportividad.

Una de las últimas noticias virales alrededor del Mundial se ha producido al calor del partido que enfrentó a Inglaterra y Croacia el pasado miércoles en el estadio AT&T, donde habitualmente juegan los Dallas Cowboys de la NFL, y que fue el escenario de uno de los mejores partidos que se ha disputado hasta la fecha en el Mundial. El equipo de Tuchel, uno de los favoritos para estar en la final del 19 de julio, entraba en liza en el torneo y además lo hizo con fuerza tras vencer a la selección de Modric por 4-2.

Récord mundial de venta de cervezas

Más que el resultado y el espectáculo que se vio sobre el terreno de juego, el partido ha sido noticioso por lo que pasó a pocos metros mientras Bellingham y compañía hacían las delicias de sus aficionados. Y es que un famoso sports bar de Texas anunció en la jornada del jueves que durante la retransmisión del partido había vendido nada más y nada menos que 45.349 cervezas. Todo un récord mundial que seguro que ha dejado un dólar de más en la caja del establecimiento.

El bar agraciado es el Texas Live, que está situado a pocos metros del estadio donde se jugó el partido y al que se desplazaron centenares de seguidores de Inglaterra para refrescarse antes del encuentro y también para presenciar a través de pantallas gigantes el estreno de su selección en el campeonato del mundo. Hay que tener en cuenta que este local tiene una capacidad para 10.000 personas, ya que cuenta con 9.600 metros cuadrados al aire libre y 18.500 metros cuadrados de espacio interior.

Este local anunció que durante este partido vendió más cerveza incluso que en los grandes días de playoffs cuando juegan los Dallas Cowboys. Los dueños del establecimiento afirmaron que uno de los motivos fue las altas temperaturas de la zona, que obligó a beber alguna cerveza de más a los aficionados ingleses antes, durante y a la conclusión de un partido que ha marcado todo un récord en venta de cerveza.