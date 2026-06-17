Alineación de Inglaterra contra Croacia: Bellingham es titular enfrente de Modric

Jude Bellingham es titular en el debut de Inglaterra contra Croacia en el Mundial 2026. Había dudas incluso en el mismo día del partido, pero el jugador del Real Madrid sale de inicio en el primer once de Thomas Tuchel. Enfrente estará la Croacia de Luka Modric, su ex compañero en el equipo blanco. El mítico centrocampista capitaneará y guiará a la selección croata en otro torneo más.

La alineación de Inglaterra comienza con Jordan Pickford en portería. Es el cancerbero de los ingleses desde el Mundial de Rusia 2018 y se mantiene bajo palos. En defensa, Reece James y Nico O’Reilly son los laterales, con John Stone y Konsa en el centro de la zaga. Declan Rice y Anderson componen el doble pivote en el medio, con Anthony Gordon, flamante fichaje del Barcelona, y Madueke en bandas.

Bellingham hace de mediapunta por detrás del goleador inglés, Harry Kane, que buscará una vez más su primer título de selecciones con Inglaterra. En Croacia, Livakovic repite como portero como en los torneos anteriores, con defensa de tres compuesta por Josip Sutalo, Vuskovic y Josko Gvardiol, uno de los nombres más reconocibles del bando croata.

En el medio, Petar Sucic, Mario Pasalic y Modric guiarán el juego, con Ivan Perisic y Josip Stanisic en los costados. Arriba, Baturina, como segundo delantero, y Petar Musa como referencia, serán los encargados del gol de Craocia. El choque arranca a las 22:00 (hora española) y se celebra en el estadio de Dallas.

Otras dos grandes debutan este martes. Por un lado, Inglaterra, finalista de la última Eurocopa, y, por otro, Croacia, eliminada en Qatar 2022 por la campeona Argentina en semifinales. Inglaterra perdió una ronda antes en cuartos contra Francia en la última cita mundialista hasta la de este año.

Alineación de Inglaterra