Inglaterra no se anda con rodeos en su estreno ante Croacia

Inglaterra no se anda con rodeos ante Croacia y firma una gran victoria en Dallas. Liderados por Kane –doblete– y Bellingham, los de Thomas Tuchel superaron a una Croacia que volvió a tirar de combatividad y efectividad –como siempre– pero que llegó un punto en el que no pudo hacer nada para contener a los británicos. En una primera parte frenética y una segunda de claro dominio inglés, el mejor partido de lo que llevamos de campeonato se decantó para un equipo que parte como uno de los grandes favoritos a llevarse la Copa del Mundo.

Dos potencias se veían las caras en Dallas en lo que apuntaba a ser un partidazo. No decepcionó. La eterna candidata se estrenaba contra la incombustible selección ajedrezada, con la que nunca se cuenta, pero que se coló en la final en 2018 y que alcanzó las semifinales en 2022. Dos equipos en los que la calidad no falta y que no tardó en salir a relucir.

La Inglaterra de Tuchel, un equipo de autor que se ha permitido el lujo de dejarse fuera del equipo a Arnold, Foden o Palmer, se estrenaba con dos líderes claros: Harry Kane y Jude Bellingham. Por ellos dos pasan buena parte de las opciones de los británicos en este Mundial que aspiran a levantar 60 años después de lograr el único que se llevaron. También los ojos se situaban en Rice y en un Gordon por el que el Barça ha pagado 70 millones.

Enfrente, una Croacia que, por mucho que pasen los años, mantiene el bloque. Luka Modric y Perisic siguen siendo los dos grandes futbolistas del cuadro balcánico, con Gvardiol, Livakovic, Pasalic y dos sensaciones de la generación que viene: Musa y Baturina. Tiene recursos de sobra Dalic para seguir siendo competitivo en este Mundial, puesto que en el banquillo esperaban Kramaric o Budimir.

Luka se estrenaba en su quinto Mundial y no podía hacerlo con más mala pata. Nunca mejor dicho. En un intento de despeje, se llevó puesto a Madueke y el francés Turpin no dudó en señalar penalti. Se lo paró Livakovic a Kane, pero el meta estaba adelantado y en la repetición de la pena máxima no perdonó el del Bayern.

Irrumpieron Haaland, Mbappé y Messi en su estreno y no iba a ser menos el punta inglés, uno de los mejores de la última década, con permiso de Lewandowski y del propio ariete noruego. Harry Kane estampaba su firma desde los 11 metros nada más comenzar el partido, pero no quedaría ahí. Eso sí, antes llegaba la réplica de los balcánicos.

Pasada la media hora de partido, Baturina hacía un golazo. Stanicic dejaba botar y botar el balón hasta que controlaba en el área, ponía el pase atrás y, desde la frontal, el futbolista del Como se sacaba un derechazo cruzado con el que batía a Pickford.

En el tramo final de la primera mitad se iba a animar más el partido. Rice la ponía con música desde la esquina al corazón del área, donde se imponía por alto Kane para firmar el doblete. El otro bicho de este Mundial, el que faltaba por jugar, se igualaba con el resto –salvo con Cristiano, que no ha visto puerta– con su segundo tanto. Pero una vez más Croacia hacía un ejercicio de resiliencia y Musa empataba en el descuento tras regalo en forma de asistencia de Perisic. La tocó de cabeza para dejársela muerta en la zona de castigo y el delantero, que era local en Dallas, devolvía las tablas.

Bellingham se suma a Kane

En la segunda parte se desataba el zafarrancho. Inglaterra agitaba el encuentro y Bellingham, en una carrera desde la derecha, penetraba en el área para lanzar un disparo seco al palo que acababa dentro. Se venía arriba la vigente subcampeona de Europa y empezaba a disponer de ocasiones de sobra para cerrar el partido, aunque no fue hasta el final, tras varios avisos croatas, cuando Rashford lo hizo.

No se anda con rodeos la selección inglesa en este inicio y, en el primer partido de este Grupo L –el último, al fin–, lanza su primer aviso. Van con todo a por el título y la victoria ante Croacia no hace más que confirmar la candidatura de Thomas Tuchel. Por el momento, las sensaciones no han podido ser mejores.