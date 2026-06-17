Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del miércoles 17 de junio

La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 finaliza este miércoles 17 de junio (entre la tarde y la noche en hora española) y lo hace con cuatro partidos. El primero de ellos es el estreno del Bicho, de Cristiano Ronaldo, ante RD Congo. Después del duelo de Portugal llega el partidazo de la noche, el Inglaterra–Croacia, un reencuentro entre Bellingham y Modric, con Kane como principal atractivo ante una veterana selección que tiene la medida cogida a los Mundiales. Ghana–Panamá y el debut de Uzbekistán en una cita mundialista contra la Colombia de Luis Díaz y James cierran la jornada.

Resultado del Portugal – RD Congo

La humilde RD Congo consiguió frenar a una de las aspirantes, Portugal, que no fue capaz de pasar del empate en su debut en el torneo (1-1). Cantazo idéntico al de España con Cabo Verde en la edición de las sorpresas, al menos durante la fase de grupos. Joao Neves adelantó a la selección portuguesa en el 6’… y ya. Yoane Wissa, héroe congoleño, igualó al filo del descanso. En la segunda parte no se movió y el reparto de puntos dejaba boquiabierto al planeta fútbol.

Así quedó el Inglaterra – Croacia

Inglaterra y Croacia firman el partido de la jornada, en el que será el enésimo asalto al título por parte de los ingleses, que únicamente se llevaron el Mundial que celebraron en su casa en 1966 y de aquella manera. Enfrente la incombustible Croacia, cuya generación viene de jugar final y semifinales en las dos últimas citas.

Cuánto ha quedado el Ghana – Panamá

La Ghana de Semenyo e Iñaki Williams debuta en su quinto Mundial ante Panamá. La selección centroamericana juega su segunda Copa del Mundo tras estrenarse en Rusia en 2018. Entonces, no ganaron ningún partido. Se disputa a la 1:00 horas de España.

Cómo ha quedado el Uzbekistán – Colombia

Cierra la fase de grupos el estreno de Uzbekistán en un Mundial. Enfrente, una histórica como Colombia. Después de perderse el de Qatar con un decepcionante sexto puesto en las eliminatorias de CONMEBOL, los colombianos buscarán en el que puede ser el último baile de James Rodríguez igualar, como mínimo, los cuartos logrados en 2014.