RD Congo frena a Portugal en el Mundial de las sorpresas

En el inicio de la segunda aparición de su historia en un Mundial, la humilde RD Congo consiguió frenar a una de las aspirantes, Portugal, que no fue capaz de pasar del empate en su debut en el torneo (1-1). Cantazo idéntico al de España con Cabo Verde en la edición de las sorpresas, al menos durante la fase de grupos. Joao Neves adelantó a la selección portuguesa en el 6’… y ya. Yoane Wissa, héroe congoleño, igualó al filo del descanso. En la segunda parte no se movió y el reparto de puntos dejaba boquiabierto al planeta fútbol.

Debutaba una de las favoritas, Portugal, con la obligación de ganar a una de las más débiles, RD Congo, y lo hacía con el incombustible Cristiano Ronaldo de salida. Al saltar al estadio de Houston, el mítico delantero se convertía en el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial y, además, se sumaba a una lista que sólo componen él y Leo Messi, la de futbolistas que han participado en seis ediciones distintas. Fueron los únicos méritos del bicho en el partido.

El protagonista portugués fue uno de los pequeños del PSG. A los seis minutos, Joao Neves, con sus 1,70 metros de altura, saltaba más que nadie en el área de RD Congo para rematar de cabeza un gran centro de Pedro Neto y adelantaba a Portugal. Todo indicaba a paliza, pero a los lusos les pasó como a España el lunes. Con una ligera diferencia, que entonces iban ganando.

Portugal encadenaba pases de lado a lado, de arriba a abajo, pero realmente su única ocasión clara de la primera parte fue la del 1-0. Y la metió. RDCongo se hizo fuerte en su campo y los de Roberto Martínez tampoco se dejaban los sesos para volver a derribar la puerta. Así fueron pasando los minutos hasta que en el último minuto del descuento saltaba la sorpresa.

Congo, sorpresón Mundial

RD Congo empataba a Portugal para estrenarse en un Mundial. El autor fue Wissa, que firmó un golazo de cabeza tras un centro lateral de Masuaku. Tomás Araujo le perdió la marca y el delantero congoleño la mandó a la red. Histórico para el país africano. No acabó ahí.

Los de Sébastien Desabre se fueron a por más tras el descanso y, aunque estuvieron cerca de encajar otro golpe con el tanto anulado de semichilena a Joao Cancelo, Cedric Bakambu envió un balón al palo que bien podía haber adelantado a su selección. El susto mejoró algo las ideas de una Portugal en la que Roberto Martínez metió mano a su equipo en vestuarios, sacrificando a Bernardo Silva, en el día del anuncio de su fichaje por el Real Madrid, por Conceiçao.

Pero las oportunidades no terminaban de llegar y, superado el 70′, el seleccionador de España metía más variaciones. Martínez buscó revolucionar el choque desde la izquierda con la entrada de Rafael Leao, en lugar de Neto, y metió a Semedo en ese flanco por Nuno Mendes, algo desaparecido. No fue desde ese costado, sino desde el derecho por el que llegó la primera clara de Portugal en la segunda parte.

Portugal no encuentra soluciones

La fabricó Conceiçao para dársela a Cristiano, que, torpedeado por la defensa congoleña, chutaba fuera. Congo resistía y seguía llegando. Bakambu recibió y disparó con el alma, pero también se le marchaba. El descuento se acercaba y Portugal jugaba a contrarreloj. Por eso, Roberto Martínez quitaba a Vitinha para sacar a otro delantero, Gonçalo Ramos, pero no le salía nada. Los lusos se quedaron sin soluciones y los africanos celebraban un empate memorable.