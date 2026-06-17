Alineación de Portugal contra RD Congo: Cristiano lidera un once con el madridista Bernardo Silva

Cristiano Ronaldo lidera la primera alineación de Portugal, selección que este miércoles debuta en el Mundial 2026 contra RD Congo. Roberto Martínez no duda y mantiene su apuesta por el mítico delantero de 41 años en punta. El del Al-Nassr participará así en su sexta Copa del Mundo, como Leo Messi, histórico. Otro de los atractivos del once portugués es la presencia del ya madridista Bernardo Silva en banda derecha.

El Real Madrid anunciaba en la mañana del encuentro entre Portugal y RD Congo el fichaje del centrocampista portugués procedente del Manchester City. Bernardo Silva también es de la partida para Roberto Martínez, que juega con un 4-2-3-1. En la alineación hay dos jugadores más de nuestra Liga: Joao Cancelo (Barcelona) y Renato Veiga (Villarreal).

En la portería de Portugal está Diogo Costa. El meta del Oporto se dio a conocer mundialmente en la última Eurocopa, siendo el protagonista de los suyos en la tanda de penaltis contra Eslovenia de octavos de final. El cancerbero también detuvo en cuartos ante Francia, pero fue insuficiente y su equipo cayó a manos de los de Deschamps.

En los laterales están Cancelo por la derecha y Nuno Mendes, estrella del PSG, en la izquierda, mientras que la pareja de centrales es la formada por Tomás Araujo, del Benfica, y Renato Veiga. En el doble pivote forma la dupla del equipo de Luis Enrique, Vitinha y Joao Neves, y Bruno Fernandes hace de mediapunta. Pedro Neto y Bernardo Silva, desde las bandas, surtirán de balones al bicho, Cristiano Ronaldo.

RD Congo, que regresa a un Mundial 52 años después, formará de inicio con Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau y Kayembe; Bakambu y Wissa.

Alineación de Portugal contra RD Congo