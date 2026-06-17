Cristiano no sigue la estela de Messi en un decepcionante debut en el Mundial

En un Mundial donde las estrellas no han tardado en brillar, aún hay una que no lo ha hecho. Cristiano Ronaldo estaba llamado a ello, después de las exhibiciones de Kylian Mbappé, Erling Haaland y, sobre todo, Lionel Messi. Enfrente, la República Democrática del Congo, que ha alcanzado esta cita gracias a ser un equipo muy rocoso y que, ante Portugal, lo dejó patente. Pese a un mal inicio, consiguieron frenar a los lusos, borrando del mapa a un Cristiano que apenas apareció.

Cuestionado en las últimas semanas en su país por la titularidad que le otorga Roberto Martínez, llegaba a su sexto Mundial con la presión de intentar ganarlo, puesto que puede ser el último. Se le acaban las oportunidades al luso de intentar llevarse el único título que le falta, puesto que ya tiene una Eurocopa y dos Ligas de Naciones con su selección. Pero no ha comenzado con el mejor pie posible. Algo que, por otro lado, hace que aumenten las dudas sobre su figura.

Incuestionable siempre en términos de exigencia, constancia y rendimiento, Cristiano hace años que se reinventó para seguir ofreciendo una versión que le convierta indiscutible. De extremo a 9 puro, el portugués volvía a aparecer como el gran líder de esta generación de futbolistas llamados al éxito. Vienen de ganar la última competición en la que han participado, la Liga de Naciones en la que se impusieron a España en penaltis en 2025, lo que catapultó sus opciones en esta cita mundialista.

A eso se suma que esta temporada no ha dejado de marcar goles. Se acerca peligrosamente a la cifra redonda de 1.000, lo que haría del mayor goleador de la historia del fútbol mundial algo prácticamente imposible. Pero en este Mundial aún tendrá que esperar. Cristiano no estuvo ni siquiera cerca de ver puerta. Los africanos consiguieron alejarle de las zonas de remate e impedir que pudiera perforar su portería.

RD Congo frena a Cristiano Ronaldo

Comenzó bien el partido para Portugal gracias a un gol de cabeza de Joao Neves. Apuntaba a fiesta lusa, pero nada más lejos de la realidad. RD Congo empataba antes del descanso, en una primera parte en la que consiguieron resistir ante el aluvión inicial. Frenaron en seco, no sólo a los de Bob Martínez, sino también a Cristiano Ronaldo, desaparecido por completo en los primeros 45 minutos.

No fue hasta el tramo final cuando tuvo sus oportunidades, aunque ninguno de los tres remates de los que dispuso fue a puerta. Desde el punto de penalti tuvo dos, que se marcharon desviadas por muy poco, con un tercer remate que no tuvo nada de peligro. No tuvo su día el astro luso, que se obliga a sacar su mejor versión en los siguientes encuentros si quiere seguir avanzando con Portugal y cumplir ese sueño de ser campeón del mundo.