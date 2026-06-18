Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del jueves 18 de junio

La segunda jornada de la fase de grupos ha comenzado este jueves y lo hace con cuatro partidos que se jugarán este 18 de junio (aunque dos de ellos comenzarán ya en la madrugada del viernes en España). La clasificación de los grupos empieza ya a aclararse a partir de la segunda semana de competición. Tanto el Grupo A como el Grupo B disputan su segunda fecha, un total de cuatro partidos que ayudarán a definir qué equipos avanzan a la siguiente fase y que serán los siguientes: República Checa-Sudáfrica, Suiza-Bosnia y Herzegovina, Canadá-Qatar y México-Corea del Sur.

República Checa 1-1 Sudáfrica

La quema en el Mundial 2026 está a punto de empezar y tanto República Checa como Sudáfrica, tras su empate este jueves en Atlanta (1-1), se la jugarán a vida o muerte en el último partido de la fase de grupos. Después del tanteo en la jornada inicial aún no hay ninguna selección eliminada, aunque durante 77 minutos los sudafricanos estuvieron cerca de ser apeados virtualmente.

Así quedó el Suiza – Bosnia

A partir de las 21:00 horas se disputa este duelo europeo entre dos selecciones que están obligadas a ganar. Suiza se vio sorprendida ante la Qatar de Lopetegui, mientras que Bosnia llegó a este Mundial gracias a eliminar en la repesca a Italia y empató en el debut contra Canadá.

Cómo quedó el Canadá – Qatar

La anfitriona Canadá buscará sus primeros tres puntos contra una sorprendente Qatar que viene de empatar en el descuento. Julen Lopetegui se quitó parte de la espina del Mundial de Rusia 2018 ante los helvéticos pero buscará ante los alces dar un paso que podría ser definitivo a los dieciseisavos de final, en caso de ganar. El partido se juega a las 00:00 horas, ya del viernes.

Cuánto ha quedado el México – Corea del Sur

Cierra la jornada México en Guadalajara, ante Corea del Sur. Las dos primeras del grupo A dejarán prácticamente cerrada su presencia en dieciseisavos si consiguen un punto. Sobre todo, teniendo en cuenta el empate entre Sudáfrica y República Checa. A las 3:00 horas se disputará el choque.