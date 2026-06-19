Estos son los partidos de hoy viernes 19 de junio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

La jornada 2 del Mundial 2026 ya ha comenzado y, como ya todo el mundo espera, vamos a ir conociendo estos días las primeras selecciones que se clasifiquen de manera matemática para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Es posible que todavía no se quede ninguna eliminada, ya que recordamos que se clasificarán los ocho mejores terceros.

Qué partidos se juegan hoy, viernes 19 de junio, en el Mundial 2026

Estados Unidos – Australia

El viernes 19 de junio comenzará con una de las anfitrionas disputando el segundo partido de la jornada del grupo D del Mundial 2026. Estados Unidos y Australia se ven las caras en el Estadio de Seattle y ambos combinados consiguieron ganar su primer encuentro en este cuadro, por lo que el que gane estará en los dieciseisavos de final, aunque un empate, clasificándose ocho terceros, también les podría vale para estar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Escocia – Marruecos

Ya en la madrugada del viernes 19 de junio al sábado 20 se disputará un auténtico partidazo en el Estadio de Boston, ya que es una final para Marruecos más que para Escocia. Los africanos no pasaron del empate contra Brasil en la primera fecha de este cuadro C, mientras que los escoceses ganaron su encuentro. Esto quiere decir que una victoria de los europeos les valdría para estar en los dieciseisavos de final y meter en serios problemas al combinado que ganó la Copa África en los despachos.

Brasil – Haití

También de madrugada podremos disfrutar de otro partidazo en la jornada 2 del grupo C del Mundial 2026, pero esta vez en el Estadio de Filadelfia. Brasil, que como ya hemos mencionado empató 1-1 frente a Marruecos, se enfrenta a la cenicienta del grupo, que es Haití. Pese a que las sensaciones de los de Carlo Ancelotti no fueron las mejores en su debut se espera que la canarinha venza en la ciudad de Rocky y así acercarse a la fase final de la Copa del Mundo.

Turquía – Paraguay

Para terminar esta jornada de partidos del viernes 19 de junio se jugará en el Estadio de la Bahía de San Francisco un Turquía – Paraguay que corresponde a la jornada 2 del grupo D del Mundial 2026. Estos dos equipos que perdieron en su debut en la Copa del Mundo afrontan este encuentro como una gran final, ya que el que pierda va a quedar muy tocado, mientras que el vencedor de esta batalla llegará a la última fecha con bastantes opciones de avanzar de ronda.

Estados Unidos – Australia. Viernes 19 de junio a las 21:00 horas. Estadio de Seattle.

Escocia – Marruecos. Madrugada del viernes 19 al sábado 20 de junio a las 00:00 horas. Estadio de Boston.

Brasil – Haití. Madrugada del viernes 19 al sábado 20 de junio a las 2:30 horas. Estadio de Filadelfia.

Turquía – Paraguay. Madrugada del viernes 19 al sábado 20 de junio a las 5:00 horas. Estadio de la Bahía de San Francisco.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Hay que recordar que Dazn y RTVE son los medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en suelo español los diferentes partidos que se jueguen en el Mundial 2026. Eso sí, hay que diferenciar que el ente público sólo puede emitir un choque al día y todos los de la selección española, mientras que el canal privado ofrecerá de manera íntegra toda la Copa del Mundo.

Si nos centramos ya en los partidos que se jugarán hoy, viernes 19 de junio, vamos a poder disfrutar por televisión en directo gratis y en abierto el Estados Unidos – Australia, ya que lo ofrecerá La1 y Dazn. Por otro lado, será el medio de pago el que únicamente dará el Escocia – Marruecos, el Brasil – Haití y el Turquía – Paraguay.

También destacamos que estos dos medios de comunicación tienen a disposición de sus usuarios sus aplicaciones para que puedan acceder a ellas con smarts TVs, teléfonos móviles o tablets y ver los choques que retransmitan. Eso sí, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria de todo lo que suceda en el Mundial 2026, las crónicas de todos los encuentros y la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de los choques más destacados.