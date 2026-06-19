La FIFA cambia el polémico protocolo de himnos en el Mundial tras una queja de Inglaterra

El Mundial 2026 está en constante evolución. Al comienzo de la segunda jornada de la fase de grupos, la FIFA ha ordenado un cambio muy relevante de cara al protocolo de los himnos antes de comenzar los partidos. Una medida que entrará en vigor desde este viernes y que seguirá vigente hasta el final del torneo a raíz de la petición que hizo Inglaterra por la queja de Thomas Tuchel de hace apenas unos días.

Concretamente, ocurrió en su debut ante Croacia, partido que vencieron los ingleses por 3-2, pero que no hizo olvidar una mala experiencia que el seleccionador quiso compartir en rueda de prensa después de apenas poder disfrutar de los himnos: «Fue un momento muy especial, y yo estaba frente a una pared de 50 fotógrafos y no pude ver a un solo jugador. Eso arruinó un poco mi experiencia. Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional, porque no podía ver a mi equipo”, declaró el técnico alemán tras el encuentro», explicó Tuchel.

Nueva ubicación para los fotógrafos del Mundial

Dicho y hecho. La FIFA hizo caso a Inglaterra y llegó a un acuerdo para cambiar el protocolo en el que los fotógrafos a partir de ahora estarán situados más cerca de la línea del mediocampo durante los himnos para que así los banquillos puedan tener una visión más despejada. Hay que tener en cuenta que muchos de los estadios que son sede del Mundial tuvieron que ser readaptados con las dimensiones de un campo de fútbol, donde algunos tuvieron que reducir el espacio de las bandas, generando así un acercamiento excesivo entre los medios de comunicación y las áreas técnicas.

Un cambio que premia a las selecciones, las protagonistas que hacen posible que este Mundial aspire a ser el mejor de todos los tiempos, tanto a nivel futbolístico como mediático, por la amplia cobertura y la calidad de las infraestructuras.