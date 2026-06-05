Como nunca se había visto: así será la espectacular ceremonia de los himnos en el Mundial

La FIFA ha revolucionado el ritual más sagrado de los partidos de selecciones para convertirlo en algo jamás visto en el fútbol. El Mundial traerá consigo una nueva manera de fomentar el espectáculo que entrará en juego a partir del comienzo el próximo 11 de junio. Titulares y suplentes de ambos equipos se unirán en una ceremonia en la que la pirotecnia será protagonista, así como dos gigantes banderas en representación de cada país.

Si ya las presentaciones del Mundial de Clubes, también en Estados Unidos, fueron espectaculares, las del de selecciones no lo serán menos. La ceremonia rediseñada de 360 ​​grados involucrará a todos los aficionados en el estadio, con pancartas con banderas de los países y elementos en el terreno de juego orientados para crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento.

A diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora, los 11 titulares y los suplentes compartirán este momento tan emocionante al permanecer juntos en el círculo central para la alineación y los himnos nacionales. Nuevos elementos visuales, desde arcos de entrada de futbolistas hasta banderas de mano, están diseñados para aumentar la sensación de anticipación, con características mejoradas para partidos seleccionados, sobre todo ya en eliminatorias.

«A medida que crece la Copa Mundial de la FIFA, seguimos innovando en la forma en que se vive el juego», apuntó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre esta nueva iniciativa. «El hecho de que todos los jugadores y árbitros se miren entre sí en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece verdaderamente a los equipos y a todos los presentes en el estadio. La Copa Mundial de la FIFA es para cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido lo refleja», añadió.