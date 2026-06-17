Así está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene sus primeros protagonistas en la carrera por la Bota de Oro. El torneo se disputa en Estados Unidos, México y Canadá con un formato ampliado de 48 selecciones, lo que se traduce en más partidos y, por tanto, más oportunidades para que los delanteros inflen sus cifras goleadoras. Los equipos que lleguen a la final podrán disputar hasta ocho encuentros, una novedad respecto a ediciones anteriores que promete batallas épicas por el trofeo de máximo anotador.

La sexta jornada de la fase de grupos marcó un punto de inflexión en esta clasificación. Kylian Mbappé firmó un doblete en la victoria de Francia sobre Senegal, Erling Haaland anotó sus dos primeros goles en una Copa del Mundo en el triunfo de Noruega ante Irak, y Lionel Messi completó un triplete en la goleada de Argentina frente a Argelia. Una jornada que difícilmente olvidarán los aficionados al fútbol.

El hat-trick del argentino tuvo una dimensión histórica que va más allá de la lucha por la Bota de Oro. Con esos tres tantos ante Argelia en Kansas City, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose. El capitán de la albiceleste, que todavía sigue en activo, tiene ahora la oportunidad de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con 27 años y dos goles en su haber en este torneo, Mbappé también escala posiciones en el ranking histórico y tiene partidos por delante para seguir acercándose a esa marca.

Pero, ¿cómo está la lucha por la Bota de Oro y quién es el máximo goleador del Mundial 2026? Aquí puedes consultarlo