Dembélé destroza a Noruega y Francia aprovecha el regalo para ser primera de grupo

Dembélé aprovecha los regalos. El último Balón de Oro irrumpió en el Mundial con un hat-trick precioso en media hora con tres goles prácticamente iguales con los que castigó a una Noruega que no quiso ni pelear la primera plaza de grupo. Su seleccionador decidió que era el día para dejar a diez titulares en el banquillo, entre ellos Haaland y Odegaard. Noruega regaló la primera plaza de grupo a Francia, los galos lo aprovecharon con comodidad (1-3) y Dembélé dijo que este era su gran partido para poner su nombre en este Mundial.

Fue el partido de Dembélé. Qué manera de marcar un hat-trick de la forma en la que mejor te caracteriza. Si a alguien le preguntas cómo puede marcar goles Ousmane, te contestarían con este partido. Los tres tantos del actual Balón de Oro fueron similares. No diremos idénticos porque se produjeron en zonas diferentes del campo (separados por dos o tres metros), pero casi.

Dembélé se emborrachó de Mundial en esta victoria francesa ante Noruega. Coger el balón, controlar, amagar, movimiento de cadera, pegarla pegada al palo y gol. Así fueron los tres goles en una majestuosa primera mitad de Dembélé, que se sumó a la fiesta goleadora de las grandes estrellas. Sólo faltaba él y entró por la puerta grande.

Tres goles prácticamente iguales. Las diferencias fueron los pocos metros de distancia en el lugar del campo en el que remató Dembélé. El primero (minuto 7) fue en el pico del área. Se metió y ya dentro remató. El segundo (20′) desde fuera del área todo. Los dos primeros, por cierto, con asistencias de Mbappé. Y el tercero (el hat-trick cerrado en el minuto 32) ya recibiendo el esférico dentro del área. Las tres veces con una definición perfecta e idéntica.

Entre el segundo y el tercero, Noruega se encontró con un gol de Aasgaard que pareció meterle en el encuentro, pero sus propios regalos le pusieron fácil el triunfo a Francia. Y es que a la alineación llena de suplentes se unió después un penalti fallado por Larsen, ex del Celta, que cuando fue a lanzarlo ya lo tenía errado. Eso fue al inicio de la segunda parte, cuando Noruega salió con ganas, pero con tanto fallo, es imposible.

El seleccionador noruego, que es aquel que casi se pega con Guardiola en un Copenhague-Barcelona de Champions (2010), no quiso ni molestar a Francia. Ni sacó a Haaland, ni a Odegaard, ni a Sorloth… Al contrario, empezó a meter a jugadores de todavía menos nivel y dio minutos a los futbolistas que todavía no habían debutado. Noruega no quiso pelear la primera plaza. Nos privó de tener un Haaland vs. Mbappé. Un hombre triste al que no le gusta el espectáculo.

Y fue una pena porque le quitó emoción a uno de los mejores duelos de toda la fase de grupos, que quedó descafeinado por este regalo de Noruega. Se negó a pelearlo y prefirieron ir por el lado de Costa de Marfil en dieciseisavos y Brasil (o Japón) en octavos. Francia, en cambio, irá por la parte de arriba del cuadro, esperando rival (será uno de los ocho mejores terceros) y con Alemania en octavos.