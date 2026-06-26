A falta del Mbappé-Haaland, Dembélé: pica a los críticos con un hat-trick en un festival goleador

Ousmane Dembélé acudió al rescate de un partido descafeinado entre Francia y Noruega, que perdió lustre con la suplencia de Erling Haaland. Se jugaban la primera posición y los vikingos se dejaban en el banquillo a su gran estrella. Eso sí, tenían pólvora para plantar cara. Sólo que el vigente Balón de Oro se negó a darles opción. El Mosquito picó y lo hizo por tres veces en la primera parte. Hat-trick para igualar, además, a Kylian Mbappé y al androide noruego en la lucha por la Bota de Oro.

Tres golazos con los que el francés encarrilaba la primera posición de Francia. Y eso que Noruega llegó a recortar distancias. Los tres fueron partiendo desde la derecha. A cada cual mejor. El primero llegó tras una internada en la que recortó hacia dentro, luego para fuera y la pegó con la derecha cruzada para batir a Selvik.

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No era suficiente para un Dembélé inspirado, que venía de cuajar un partidazo contra Irak. Allí marcó su primer gol en este Mundial y, ante Noruega, se puso a la altura de Mbappé y Haaland. Porque habían aparecido todos los bichos en este Mundial, menos el Balón de Oro.

A los 20 minutos dobló su apuesta, con un disparo desde fuera del área que no pudo ir más ajustado al palo. Era el 2-0 que parecía resolver el partido en favor de los gallos de Deschamps. Un Deschamps que, por otro lado, no estaba en el banquillo por el fallecimiento de su madre.

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Pero quedaba más por ver del futbolista del PSG. Porque no contento con el doblete y con hacer dos golazos, se inventó otro casi mejor. Fue muy similar al primero, aunque el disparo fue mucho más potente y no pudo hacer nada por frenarlo Selvik. Francia dejaba casi sentenciado el partido que apuntaba a ser el mejor de la fase de grupos, aunque acabó siendo descafeinado por la ausencia de Haaland.