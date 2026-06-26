Te contamos a qué hora juega hoy España contra Uruguay y dónde ver el partido en directo por televisión y online El España - Uruguay es de la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026 y se jugará en el Estadio de Guadalajara

Llega el momento de la verdad para la selección española. Es cierto que España estará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero delante tendrá a una Uruguay que se juega la vida en el Estadio de Guadalajara, ya que el combinado sudamericano sólo puede ganar para tener opciones de estar en la fase final de la Copa del Mundo. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en el choque entre españoles y charrúas.

España – Uruguay del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección española de fútbol tiene que medirse a Uruguay en el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026. El combinado que dirige Luis de la Fuente afronta un choque importante que se disputará en el Estadio de Guadalajara y España es consciente de que con una victoria pasara a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como primera de grupo. Por su parte, los uruguayos sólo tienen dos puntitos en su casillero y saben que un empate o una derrota les alejaría de la fase final del torneo, por lo que se trata de una final para los charrúas.

La FIFA ha programado este apasionante España – Uruguay correspondiente a la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026 para la madrugada de este viernes 26 de junio al sábado 27. El horario establecido para este encuentro que se disputa en el Estadio de Guadalajara entre españoles y uruguayos es el de las 2:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que todo el que quiera ver a la selección nacional de fútbol va a tener que trasnochar.

Dónde ver en directo gratis el España vs Uruguay: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que adquirieron en su día los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra en la Copa del Mundo son Dazn y RTVE, pero recordamos que el ente público sólo tiene un choque al día. El España – Uruguay de la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026 se va a poder ver por televisión en directo a través de La1 y de Dazn, por lo que este choque que jugará la selección española de fútbol se va a poder ver gratis en abierto por TV.

Todos los aficionados que están siguiendo incondicionalmente a la selección española de fútbol masculino en la Copa del Mundo también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Uruguay de la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026 mediante las aplicaciones de Dazn y RTVE Play. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, estos medios pondrán a disposición de todos los usuarios su página web para todos aquellos que quieran acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que pase en el Estadio de Guadalajara.

Por otro lado, en la página web de OKDIARIO te vamos a ofrecer, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que rodee a la selección española de fútbol en esta Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial siguiendo al combinado que dirige Luis de la Fuente. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Uruguay de esta tercera jornada del grupo H del Mundial 2026. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Estadio de Guadalajara.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Uruguay

También debemos destacar que todos aquellos aficionados de la selección española que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el partido de la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026 van a poder escuchar lo que suceda en el Estadio de Guadalajara gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con México para narrar el minuto a minuto del España – Uruguay.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Uruguay?

El Estadio de Guadalajara, conocido como Estadio Akron y ubicado en la ciudad del mismo nombre, será el recinto deportivo donde se celebrará el España – Uruguay de la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026. Este campo fue inaugurado en 2010 y tiene capacidad para algo menos de 50.000 espectadores, pero lo que está claro es que para este choque se espera un ambiente brutal en las gradas con aficionados de ambos combinados nacionales.

La FIFA ha designado al árbitro Ismail Elfath para que imparta justicia en el España – Uruguay que corresponde a la jornada 3 del grupo H del Mundial 2026. Este colegiado estadounidense, pero de origen marroquí, tiene 44 años y se convirtió en internacional en 2016 y es uno de los trencillas más reconocidos de la MLS.