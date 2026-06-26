Alineación de España contra Uruguay: la única duda está en el lateral derecho

Si algo funciona, mejor no tocarlo. Ese parece ser el pensamiento de Luis de la Fuente en la alineación de España de cara al duelo frente a Uruguay. Después de la exhibición ante Arabia Saudí, el seleccionador español apostará por dar continuidad al once que cambió por completo la imagen del combinado nacional en este Mundial. El empate frente a Cabo Verde dejó muchas dudas y obligó al cuerpo técnico a mover piezas, pero la respuesta del equipo fue tan convincente que no hay motivos para introducir cambios importantes en un partido en el que está en juego el liderato del grupo.

Unai Simón seguirá defendiendo la portería de la Selección. El guardameta del Athletic volverá a ser el encargado de liderar una defensa que también apunta a tener muy pocos retoques. Cubarsí y Laporte repetirán como pareja de centrales después del gran nivel mostrado frente a Arabia Saudí. El joven central del Barcelona continúa demostrando una personalidad impropia de su edad. En el lateral izquierdo tampoco habrá novedades y Marc Cucurella volverá a ocupar una posición de la que es dueño.

La única duda está en el lateral derecho. Pedro Porro parte con ventaja después del buen encuentro que firmó frente a Arabia Saudí. El futbolista del Tottenham cumplió en defensa y, además, se incorporó con criterio al ataque, ofreciendo profundidad y buenas soluciones por banda. Sin embargo, Marcos Llorente no está descartado. El jugador del Atlético fue el elegido para el debut frente a Cabo Verde y Luis de la Fuente valora mucho su capacidad física y su polivalencia. Será la última decisión que tome el seleccionador antes del partido.

No hay más cambios

En el centro del campo no habrá cambios. Rodrigo volverá a ejercer como pivote, escoltado por Pedri y Dani Olmo. Los tres encontraron frente a Arabia Saudí el equilibrio que tanto había echado de menos España en su estreno mundialista. Con más velocidad en la circulación, mayor movilidad entre líneas y una presión mucho más coordinada, el equipo recuperó su identidad y volvió a dominar los partidos desde el balón.

Tampoco habrá sorpresas en ataque. Lamine Yamal repetirá en el extremo derecho después de firmar 45 minutos espectaculares ante Arabia Saudí. Álex Baena mantendrá su sitio en el costado izquierdo gracias a su trabajo, su capacidad para asociarse y su sacrificio defensivo, mientras que Mikel Oyarzabal seguirá siendo la referencia ofensiva tras responder con goles a la confianza de Luis de la Fuente.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el encuentro que enfrenta al combinado nacional contra Uruguay: Unai Simón; Pedro Porro o Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.