Nico Williams cumple el plan

Cuando Luis de la Fuente dio a conocer la lista de convocados para este Mundial, tanto Nico Williams como Lamine Yamal, además de Víctor Muñoz, estaban lesionados. Pero el seleccionador confió. Confió porque merece la pena hacerlo con tres jugadores llamados a ser muy importantes en esta Selección. El barcelonista tiene el objetivo de ser el mejor futbolista de este Mundial, el nuevo fichaje del Liverpool, que ha sufrido un contratiempo que poco a poco va dejando atrás, está llamado a ser un revulsivo en el momento de la verdad, cuando lleguen las eliminatorias, mientras que al navarro siempre merece la pena esperarle. En Las Rozas nunca hubo dudas. Sabían que el riesgo merecía la pena y que, si respetaban los plazos, España iba a llegar a los cruces con tres futbolistas capaces de cambiar cualquier partido.

Da igual que Nico haya tenido una temporada complicada por culpa de una pubalgia que le ha traído por la calle de la amargura durante toda la temporada. Incluso se llegó a valorar la posibilidad de pasar por el quirófano, aunque finalmente optó por un tratamiento conservador junto a un recuperador fuera del Athletic. Cuando parecía dejar atrás ese problema, llegó otro golpe. A principios de mayo de 2026 sufrió una rotura muscular moderada en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el partido frente al Valencia en San Mamés. Un contratiempo que obligó a modificar toda la planificación de cara al Mundial, aunque ni el jugador ni la Selección perdieron nunca la confianza.

Una idea trazada

Pero el plan se está cumpliendo. Jugó cinco minutos ante Cabo Verde porque no estaba para más. Frente a Arabia Saudí estuvo sobre el césped cerca de media hora y las sensaciones fueron mucho mejores. Mientras que contra Uruguay tampoco será titular, sí se espera que tenga un mayor protagonismo y vuelva a sumar minutos. El reto siempre fue que llegara en las mejores condiciones posibles a las eliminatorias y todo hace indicar que así será. Luis de la Fuente no quiere correr riesgos, pero tampoco esconder una de sus grandes armas cuando llegue el momento decisivo.

El plan es que, en el cruce de dieciseisavos, Nico Williams ya pueda ser titular. No completará el partido, pero el objetivo es que ocupe la banda derecha del ataque español y vuelva a ser ese futbolista desequilibrante que marca diferencias. Lleva días entrenándose como uno más junto al resto de sus compañeros y lo único que todavía preocupa a los recuperadores y al propio jugador es que le está costando coger el ritmo competitivo. Algo completamente lógico después de tantos problemas físicos. No obstante, tanto el cuerpo técnico como los servicios médicos están convencidos de que esa chispa volverá con los minutos y confían plenamente en que la mejor versión de Nico aparezca justo cuando España más la necesite.