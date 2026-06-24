Víctor Muñoz da otro paso y España ya pone rumbo a México

La selección española completó su último entrenamiento previo al duelo correspondiente a la tercera jornada del Mundial contra Uruguay, que se disputará en Guadalajara. La mejor noticia de la sesión fue la presencia de Víctor Muñoz junto al resto de sus compañeros en el inicio del entrenamiento. Cuando llegó el turno de los rondos, el extremo se retiró a un campo anexo para continuar trabajando con los recuperadores. Obviamente, será baja para el encuentro frente al combinado charrúa.

El resto de los internacionales trabajaron con absoluta normalidad en el campo de entrenamiento de la Baylor School. Luis de la Fuente tiene al cien por cien a los otros 25 futbolistas de la convocatoria y confía en que Víctor Muñoz pueda reincorporarse pronto al grupo. El siguiente entrenamiento de España ya será en Guadalajara, ciudad a la que la expedición pondrá rumbo a partir de las 18:30 horas locales, seis más en la España peninsular.

España afronta este tercer partido en un escenario muy diferente al que tenía tras el estreno. Después del decepcionante empate ante Cabo Verde, que encendió algunas alarmas y generó dudas alrededor del equipo, la selección reaccionó con contundencia frente a Arabia Saudí. El triunfo devolvió la tranquilidad al vestuario y permitió al combinado nacional recuperar sensaciones, confianza y, sobre todo, el control de su destino en el grupo.

Los de Luis de la Fuente llegan como líderes con cuatro puntos y dependen de sí mismos para acabar en lo más alto de la clasificación. Un empate ante Uruguay les garantizaría la primera plaza y un cruce, en principio, más favorable en los dieciseisavos de final. Además, el técnico riojano tiene a prácticamente toda la plantilla disponible, con Lamine Yamal ya plenamente recuperado y habiendo dado un paso al frente en el último encuentro. Tras varios días complicados y con cierta angustia después del tropiezo inicial, en la concentración española vuelve a respirarse optimismo. España está donde quería estar antes de afrontar la jornada decisiva: líder, con margen de maniobra y dependiendo únicamente de sí misma para confirmar su candidatura a todo.