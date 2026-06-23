España sueña con bordar la segunda estrella en su camiseta el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. Deportivamente sería un éxito histórico. Un triunfo que colocaría a la selección de Luis de la Fuente en lo más alto del fútbol mundial. Sin embargo, en los despachos de la Federación hay una realidad mucho menos romántica: ser campeones del mundo apenas dejaría beneficio económico. Más bien todo lo contrario. En la RFEF asumen que, si España conquista el Mundial, saldrán prácticamente comidos por servidos.

La FIFA ha disparado los premios económicos para este Mundial. El campeón recibirá 50 millones de dólares, una cifra récord en la historia del torneo. El subcampeón se llevará 33 millones, mientras que el tercer clasificado ingresará 29 y el cuarto 27. Además, todas las federaciones reciben una cantidad garantizada por participar. Sobre el papel parece un negocio extraordinario. En la práctica, no lo es tanto para España.

La razón está en la enorme inversión realizada por la Federación para que la Selección tenga las mejores condiciones posibles durante el torneo. El ejemplo más evidente es Chattanooga, fuera del catálogo de la FIFA, por lo que la inversión ha sido propia de la Federación. La RFEF decidió blindar completamente el hotel de concentración para convertirlo en una auténtica fortaleza de la selección. Sólo el cierre exclusivo del establecimiento ha supuesto una inversión cercana a los tres millones de euros.

A ello hay que sumar toda la adecuación realizada en la Baylor School, el cuartel general de entrenamientos de España durante el Mundial. La Federación ha invertido una importante cantidad de dinero para adaptar las instalaciones a las exigencias del cuerpo técnico, los servicios médicos y los futbolistas. Una apuesta por el confort y el rendimiento que ha elevado considerablemente la factura.

Y todavía queda lo más caro: avanzar rondas. Cada clasificación genera más ingresos por parte de la FIFA, pero también multiplica los gastos. Vuelos chárter, desplazamientos internos, hoteles, seguridad, transporte de material, personal federativo, logística, dietas y todos los costes derivados de mover una expedición de decenas de personas por Estados Unidos, México y Canadá. Cuanto más lejos llegue España, más dinero tendrá que desembolsar la Federación.

Las primas ya pactadas

A eso hay que añadir las primas pactadas con los jugadores. Los internacionales acordaron con la Federación cobrar únicamente a partir de los cuartos de final, una fórmula que rebaja considerablemente el gasto respecto a otros torneos, pero que sigue suponiendo una cantidad muy importante si la selección alcanza las últimas rondas y termina proclamándose campeona.

Por eso, en Las Rozas nadie ve el Mundial como una operación económica. Todo lo contrario. El objetivo siempre ha sido deportivo. La Federación sabía desde el primer día que competir por el título exigía invertir como nunca antes. Chattanooga, la Baylor School, la logística norteamericana y las primas tienen un coste enorme que prácticamente absorberá el premio que pueda llegar desde la FIFA.

Si España levanta el Mundial el próximo 19 de julio, la Federación no se hará rica. Ni mucho menos. Pero tampoco le importará demasiado. Porque hay títulos que no se miden en euros. Y una segunda estrella, dieciséis años después de Sudáfrica, vale mucho más que cualquier balance contable.