España pasa de calculadora: «Sólo nos vale ganar»

España llega al último partido de la fase de grupos dependiendo de sí misma. Una situación privilegiada después del tropiezo inicial ante Cabo Verde y de la contundente reacción frente a Arabia Saudí. Sin embargo, en el vestuario de la Selección nadie quiere escuchar hablar de empates, combinaciones o calculadoras. El mensaje que se repite desde hace días es claro: sólo vale ganar a Uruguay.

Y eso que la realidad matemática invita a la tranquilidad. La selección española lidera actualmente el Grupo H con cuatro puntos y una diferencia de goles muy favorable gracias al 4-0 logrado ante Arabia Saudí. De hecho, un empate en Guadalajara le garantizaría prácticamente el primer puesto. Sólo una goleada de Cabo Verde sobre Arabia Saudí por tres o más tantos podría alterar un escenario que ahora mismo parece muy improbable.

Pero en la concentración de Chattanooga no quieren ni oír hablar de ello. Luis de la Fuente lleva días insistiendo en una idea que comparte todo el grupo: España no puede permitirse jugar pensando en el resultado del otro partido. Ni especular. Ni proteger un empate. Ni administrar ventajas. El objetivo es derrotar a Uruguay y cerrar la fase de grupos enviando un mensaje al resto de selecciones que aspiran al título.

España sabe que el Mundial empieza de verdad ahora. El empate contra Cabo Verde generó dudas, críticas y cierta preocupación. Frente a Arabia Saudí llegó la reacción esperada, pero dentro del equipo consideran que todavía queda un paso más. Y ese paso pasa por ganar a una selección histórica como Uruguay.

Además, el combinado charrúa representa una prueba de máxima exigencia. Un rival con experiencia, oficio y futbolistas acostumbrados a competir bajo presión. Precisamente el tipo de partido que España necesita para medir el verdadero alcance de su candidatura mundialista.

Mejor desde la victoria

En la Federación y en el cuerpo técnico tienen claro que la mejor manera de afrontar las eliminatorias es llegar a ellas con confianza. Y pocas cosas generan más confianza que encadenar dos victorias consecutivas antes de los cruces. Más aún después de un inicio de torneo tan incómodo como el vivido en Atlanta.

Por eso, aunque los números sonrían a España y aunque el empate pueda ser suficiente para acabar como primera de grupo, nadie se agarra a esa posibilidad. La selección no quiere mirar a Cabo Verde ni a Arabia Saudí. No quiere hacer cuentas. No quiere depender de terceros.

España quiere ganar. Porque sólo así seguirá alimentando la sensación de que puede pelear por la segunda estrella. Porque los campeones no especulan. Y porque, a estas alturas del Mundial, la mejor forma de presentar una candidatura es derrotando a Uruguay.