El entrenamiento de España se suspende por «vientos destructivos» de 130 km/h

La Selección ha tenido que suspender su entrenamiento en Chattanooga por la tormenta que ha caído en su campamento base de Baylor School. Justo antes de que comenzara el entrenamiento, las autoridades lanzaban una alerta en la que avisaban de una «tormenta severa» y «vientos destructivos» de 130 kilómetros por hora, pidiendo que los ciudadanos tomaran «refugio en un edificio, alejado de las ventanas». En ese momento no llovía y los futbolistas se encontraban a punto de saltar a entrenar. Llegaron a hacerlo con normalidad y, cuando empezó a caer agua, tuvieron que retirarse, para cumplir así el estricto protocolo de tormentas eléctricas de Estados Unidos.

De esta forma, la Selección ha tenido que aplazar el entrenamiento previsto para este lunes (martes ya en España). Los futbolistas se encontraban ya sobre el césped cuando comenzó a llover. Antes de que empezara a caer agua, llegaban las alertas a los dispositivos de todos los presentes en la zona, aunque en ese momento no había viento ni agua. Estuvieron entrenando durante unos 20 minutos antes de tener que resguardarse.

El mensaje decía lo siguiente: «Servicio Nacional de Meteorología: AVISO DE TORMENTA SEVERA en efecto para esta área hasta las 6:45 PM EDT [00:45 de España] por vientos DESTRUCTIVOS de 80 mph (millas por hora). Tomé refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentran sin refugio».

Pero el protocolo es muy claro. En caso de tormenta eléctrica, la gente no podrá permanecer al aire libre y tendrá que ponerse a cubierto. Además, todo evento celebrado en exterior se suspenderá hasta media hora después de que caiga el último rayo en un radio de 10 millas (unos 16 kilómetros). Por ello, los de Luis de la Fuente han tenido que cancelar el entrenamiento cuando ya estaban sobre el terreno de juego.

La tormenta suspende el entrenamiento

Aún coleaba en la concentración la goleada a Arabia Saudí, en una jornada que ha sido de lo más alegre en Chattanooga. La Federación ha aprovechado que no había entrenamiento hasta la tarde para organizar la tradicional comida con la prensa. Ya a las 18:15 horas locales (00:15 horas peninsulares) era cuando saltaban al césped los hombres de Luis de la Fuente para ejercitarse.

Comenzaba con un ambiente festivo, con un pasillo de collejas de la expedición para Mikel Merino y Rodri, para celebrar sus cumpleaños. También había otro para Luis de la Fuente, que este domingo soplaba las velas con victoria por 4-0 para celebrar su 65º cumpleaños. Tras ello, se han trasladado al gimnasio, para afrontar el entrenamiento a cubierto y comenzar a preparar el partido contra Uruguay.